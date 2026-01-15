Serie A : l’AC Milan renverse Côme, Rabiot s’offre un doublé

Suite et fin de la seizième journée de Serie A avec la rencontre opposant Côme à l’AC Milan. Les deux formations luttent pour les places européennes, mais ce sont les Rossoneri qui jouaient gros ce soir dans ce derby lombard. Après la victoire de l’Inter face à Lecce (1-0), les partenaires d’Adrien Rabiot étaient deuxièmes du classement au coup d’envoi, à six longueurs des Nerazzurri. Autant dire qu’il fallait battre les hommes de Cesc Fabregas pour rester au contact des joueurs de Cristian Chivu.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Milan 43 20 +17 12 7 1 33 16 6 Côme 34 20 +12 9 7 4 28 16

L’histoire a mal débuté pour les Milanais avec l’ouverture du score de Côme par Kempf à la 10e minute. Mais les hommes de Max Allegri n’ont rien lâché. Christopher Nkunku a inscrit son cinquième but de la saison avec Milan en toute fin de la première période, avant qu’Adrien Rabiot ne scelle la victoire des siens avec un doublé (55e, 88e). Les Rossoneri s’imposent 3-1, restent deuxièmes du classement, mais reviennent à trois unités de l’Inter. Côme reste 6e.