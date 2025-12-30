Vitinha refuse le statut d’indispensable au PSG

Chef d’orchestre du milieu du Paris Saint-Germain, Vitinha a été l’un des symboles de la réussite collective de l’équipe de Luis Enrique. Présenté comme un rouage essentiel de cette mécanique bien huilée, le milieu de terrain de 25 ans a toutefois tenu à nuancer cette lecture individuelle.

La suite après cette publicité

« Il n’y a personne d’indispensable au PSG. Comme je l’ai dit, nous sommes une équipe. Nous avons déjà montré que nous restons une équipe, que nous continuons à gagner et à être très compétitifs même avec beaucoup d’absences. Je dirais que, dans cette équipe, soit nous sommes tous indispensables, soit personne ne l’est », a-t-il assuré dans une interview accordée au journal espagnol Marca. Reste que très peu de milieux en Europe sont aujourd’hui capables d’afficher un tel niveau.