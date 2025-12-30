Vitinha refuse le statut d’indispensable au PSG
Chef d’orchestre du milieu du Paris Saint-Germain, Vitinha a été l’un des symboles de la réussite collective de l’équipe de Luis Enrique. Présenté comme un rouage essentiel de cette mécanique bien huilée, le milieu de terrain de 25 ans a toutefois tenu à nuancer cette lecture individuelle.
« Il n’y a personne d’indispensable au PSG. Comme je l’ai dit, nous sommes une équipe. Nous avons déjà montré que nous restons une équipe, que nous continuons à gagner et à être très compétitifs même avec beaucoup d’absences. Je dirais que, dans cette équipe, soit nous sommes tous indispensables, soit personne ne l’est », a-t-il assuré dans une interview accordée au journal espagnol Marca. Reste que très peu de milieux en Europe sont aujourd’hui capables d’afficher un tel niveau.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer