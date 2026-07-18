PSG : l’arrivée de Lucas Digne a déjà une conséquence

Annoncé dans le viseur du PSG lors de ce mercato estival, Lucas Digne devrait faire son retour dans la capitale française après une demi-finale de Coupe du Monde chaotique où le latéral tricolore a provoqué le penalty menant à l’ouverture du score espagnole.

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Cette probable arrivée du latéral gauche d’Aston Villa devrait d’ailleurs avoir une première conséquence sur le collectif des doubles champions d’Europe avec le repositionnement de Lucas Hernandez en défense centrale et celui de Lucas Beraldo au milieu de terrain.