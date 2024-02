Le PSG va se faire attaquer pour Marquinhos !

Le PSG s’apprête-t-il à vivre un mercato estival 2024 traumatisant ? Il va déjà y voir le départ de sa star Kylian Mbappé, en fin de contrat, pour le Real Madrid. Et un autre de ses cadres pourrait prendre la poudre d’escampette si l’on en croit les médias brésiliens ce mercredi matin. En effet, UOL relaie les infos de son journaliste Rafael Reis, qui annonce que Marquinhos dispose d’ores et déjà d’offres pour l’été prochain !

Marquinhos, c’est le capitaine du PSG, l’homme qui va devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club cette saison. Bref, un monument, que le club francilien a toujours érigé en exemple, au point même de le prolonger jusqu’en 2028. Pourtant, beaucoup de choses ont changé ces derniers mois pour le défenseur brésilien. Notamment sa solidité défensive, reprocheront ses détracteurs, de plus en plus nombreux.

Le Bayern a pris contact

Le vestiaire parisien a beaucoup évolué, et Marquinhos, s’il reste le capitaine désigné par ses partenaires via un vote, a perdu plusieurs fidèles compagnons de route au fil des ans. De quoi l’inciter à changer d’air ? Selon UOL donc, le défenseur âgé de 29 ans a reçu plusieurs marques d’intérêt récemment, en provenance de clubs de Premier League, mais surtout de la part du Bayern Munich.

Le club bavarois se prépare à une large revue d’effectif l’été prochain, avec plusieurs départs et la volonté de construire un nouveau cycle. Ce n’est même pas une volonté de Thomas Tuchel, ancien coach de Marquinhos (qui l’avait installé en sentinelle au milieu de terrain), puisqu’il pourrait bien ne plus être l’entraîneur des Bavarois la saison prochaine, mais bien de l’état-major du club allemand. Le Bayern Munich a Ronald Araujo (FC Barcelone) dans le viseur, mais donc également Marquinhos, dont la valeur marchande reste élevée (aux alentours de 60 M€).