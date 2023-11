C’est chaud entre le Bayern Munich et Xabi Alonso !

C’est l’équipe de ce début de saison à regarder en Europe. Après 11 journées de Bundesliga, le Bayer Leverkusen est premier avec deux points d’avance sur le Bayern. 34 buts marqués, 10 encaissés, il n’a toujours pas perdu le moindre match en championnat, ni même sur la scène continentale. Les Allemands ont remporté leurs 4 premières rencontres de phase de groupes de Ligue Europa avec parfois des scores fleuves comme contre Häcken (4-0) et Qarabag (5-1). Un homme incarne cette folle réussite : Xabi Alonso.

Bien aidé par des joueurs qui flambent, à l’image de la recrue arrivée cet été Victor Boniface, déjà 11 fois buteur, de l’homme à tout faire au milieu Exequiel Palacios, de la résurrection de Granit Xhaka, lui aussi arrivé lors du mercato, ou encore de la très bonne pioche Alejandro Grimaldo, qui a signé libre en juillet, auteur de 8 buts et 6 passes depuis le début de la saison, l’entraîneur espagnol séduit tout le monde. Il est même en train de devenir la nouvelle hype des vestiaires de ces prochaines années.

Une clause spéciale dans son contrat

A 41 ans, et pour sa seconde saison seulement sur le banc d’une équipe professionnel (il a œuvré au Castilla avant cela puis au sein de l’équipe réserve de la Real Sociedad), l’ancien milieu de terrain voit déjà son nom être associé aux plus grands clubs d’Europe. Ce n’est pas un hasard non plus, lui qui est sous contrat jusqu’en 2026. Ces derniers jours, le président du Bayer révélait qu’il disposait d’un accord oral avec le technicien](https://www.footmercato.net/a7467171163946556184-bayer-leverkusen-nouvelles-revelations-sur-la-clause-secrete-de-xabi-alonso) pour lui permettre de rejoindre le Real Madrid, Liverpool ou le Bayern Munich dès l’été 2024 en cas d’offre, soit les trois mastodontes où il a évolué durant sa carrière de joueur.

Il faudra tout de même payer une clause estimée entre 15 et 18 M€. Si pour les Reds, la question ne s’est jamais vraiment posée, Alonso est une option pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti est en fin de contrat en juin prochain et est courtisé depuis de longs mois par le Brésil. L’affaire semblait bien partie, mais ces dernières semaines, des rumeurs d’une possible prolongation de l’Italien ont fait surface. En plus de cela, la fédération brésilienne est train de se rendre compte qu’il lui faudra peut-être des changements plus rapidement que prévu.

Un temps d’avance pour le Bayern Munich

Dans ces conditions, les regards se tournent vers le Bayern Munich. C’est d’ailleurs ce qu’affirme de manière catégorique El Chiringuito dans son émission de cette nuit. «Xabi Alonso sera l’entraîneur du Bayern Munich la saison prochaine.» Il s’agit tout de même de prendre cette affirmation avec un peu de recul mais elle a également du sens. Depuis son arrivée en Bavière, le clivant Thomas Tuchel n’a jamais fait l’unanimité et son crédit s’épuise doucement. Il faudra en revanche puiser dans la caisse pour le virer. Son contrat s’achève… en 2025.