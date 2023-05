Serie A : Adrien Rabiot nommé pour le trophée de meilleur milieu de la saison

La Serie A a communiqué ce mercredi le nom des trois joueurs nommés pour le trophée de meilleur milieu de terrain de la saison. On y retrouve notamment le joueur de la Lazio Rome, Sergej Milinković-Savić, l’Italien Nicolò Barella de l’Inter Milan, mais également l’international français Adrien Rabiot.

Auteur de sa saison la plus prolifique (8 buts et 4 passes décisives) et la plus aboutie depuis son arrivée dans le Piémont en 2019, l’ancien joueur du PSG s’est imposé comme un élément indéboulonnable du onze de Massimiliano Allegri à la Juventus. Depuis plusieurs mois, le joueur de 28 ans traverse probablement la meilleure période de sa carrière, aussi bien en club qu’en sélection.

