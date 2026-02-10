Le FC Barcelone va être obligé de sacrifier une star cet été

Cet hiver, le FC Barcelone s’est montré très calme sur le marché des transferts en bouclant uniquement le prêt du latéral portugais, Joao Cancelo, pour le restant de la saison. Un choix de la part de la direction blaugrana afin de mieux préparer le mercato d’été et finaliser l’arrivée d’un nouvel attaquant de premier plan. L’idée du Barça est de renouveler ce poste afin de franchir une nouvelle étape. Un recrutement jugé stratégique, nécessitant un investissement très important, et plusieurs noms sont à l’étude, bien que Julián Álvarez semble rester la priorité.

Mais pour y parvenir, le FC Barcelone va devoir faire un choix, car tous les attaquants catalans ne pourront pas rester. D’après Sport, la direction blaugrana aimerait doubler le poste de buteur, et en cas d’arrivée d’un nouveau buteur, un choix devra être fait entre deux noms : Robert Lewandowski et Ferran Torres, les deux avant-centres actuels du Barça. Robert Lewandowski, dont le contrat expire le 30 juin prochain, serait partant pour continuer, à bas prix. Le Polonais dispose de nombreuses offres lucratives, dont la MLS et les Chicago Fire, mais il est prêt à accepter un rôle plus secondaire pour rester.

Le Barça rêve de Julian Alvarez cet été

De son côté, Ferran Torres réalise une très bonne saison, auteur de 16 buts et 1 passe décisive en 31 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais l’Espagnol de 25 ans est sous contrat jusqu’en 2027 et devra soit prolonger, soit être placé comme transférable. Le journal catalan explique que des contacts ont eu lieu pour un nouveau bail, mais la prolongation est pour l’instant en suspens. Reste à savoir quelle décision prendra le Barça, bien que la tendance soit à un départ du Polonais.

En effet, Lewandowski a inscrit 13 buts en 28 rencontres disputées, des statistiques similaires à son compatriote, mais Ferran représente une valeur marchande, contrairement à l’ex-Bavarois. Tout comme Lewandowski, Ferran souhaite absolument rester, car il se sent de mieux en mieux au Barça et estime avoir une grande marge de progression. L’avis d’Hansi Flick sera également décisif et tout pourrait se décider en fonction du rendement des deux buteurs lors de cette deuxième partie de saison.