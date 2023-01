Quel mercato pour Jorge Mendes sans Cristiano Ronaldo ?

La suite après cette publicité

Un divorce à plusieurs millions d’euros. Entre Cristiano Ronaldo (37 ans) et Jorge Mendes, l’histoire d’amour est terminée. Durant une vingtaine d’années, l’agent le plus connu de la planète football a été l’homme qui a agi en coulisses pour boucler les transferts ou les prolongations de contrat du quintuple Ballon d’Or. Mais les deux hommes se sont peu à peu éloignés lorsque Mendes n’a pas réussi à sortir CR7 de Manchester United l’été dernier. Le joueur lui en a voulu. De son côté, le responsable de Gestifute n’a pas compris pourquoi le footballeur poussait pour partir et il lui a conseillé de rester.

Depuis, les relations entre eux se sont rafraîchies et le point de non-retour a été atteint lorsque Cristiano Ronaldo a signé à Al-Nassr. Ce n’est pas Mendes, mais Ricardo Regufe, son manager personnel, qui a géré ce dossier et négocié. Ce, alors que Jorge Mendes avait initialement amené la proposition de l’écurie saoudienne. Mais CR7 a préféré prendre les choses en mains et confié la gestion de ses intérêts à son nouvel homme de confiance, qui a empoché une belle commission de 30 millions d’euros au passage. Une somme qui est passée sous le nez de Mendes, qui a été remercié mais dont la boîte conserve malgré tout la gestion des droits à l’image du footballeur.

João Félix, le dossier prioritaire

Touché, car il considérait CR7 presque comme un fils, l’homme d’affaires n’est pas coulé. A la tête d’un empire, il va continuer à s’en mettre plein les poches, malgré la perte de son client le plus connu. Cet hiver, il a dû gérer le dossier João Félix (23 ans). L’international portugais est arrivé à Chelsea sous la forme d’un prêt payant de 11 millions d’euros sans option d’achat tout en ayant prolongé jusqu’en 2027 avec l’Atlético de Madrid. Une manoeuvre qui annonce un gros transfert cet été, à Chelsea ou ailleurs.

L’agent lusitanien va aussi avoir du pain sur la planche avec Bernardo Silva (28 ans). Alors que Manchester City espère le faire prolonger, le milieu sous contrat jusqu’en 2025 plaît au FC Barcelone depuis l’été dernier. Des réunions avaient même eu lieu entre les Culés et son conseiller. Mais finalement, faute de liquidités, l’ancien joueur de Monaco était resté chez les Anglais. Cet hiver, son nom est encore et toujours lié aux Catalans. Mais pas seulement. Le Real Madrid pense aussi à lui en cas de départ de Toni Kroos cet été selon Sport.

Plusieurs cas à régler avec le Barça

Toujours à Madrid, Marco Asensio (26 ans), qui a rejoint l’écurie Mendes l’an dernier, a aussi besoin de son représentant. En fin de contrat, l’Espagnol ne serait pas contre prolonger dans la capitale ibérique en ayant un meilleur salaire. Mais le Real Madrid ne lui a pas forcément envoyé de signaux positifs. Plusieurs clubs, dont Arsenal, l’AC Milan, Manchester United ou le FC Barcelone sont cités comme des points de chute cet hiver voire cet été au plus tard. Jorge Mendes risque aussi de discuter d’autres joueurs avec le Barça.

En effet, Ruben Neves (25 ans, Wolverhampton) est annoncé avec insistance en Catalogne. Des échanges auraient déjà eu lieu entre son agent et la direction blaugrana, convaincue qu’il sera un atout dans l’entrejeu. Le Barça compte aussi profiter de ses bonnes relations avec Mendes pour discuter du cas Ansu Fati (20 ans). El Chiringuito assure qu’il a été placé sur la liste des transferts, lui qui n’arrive pas à revenir à son meilleur niveau. Jorge Mendes devra donc lui trouver un club, si la porte s’ouvre bien. Concernant Matheus Nunes (24 ans), Liverpool et Tottenham sont sur le coup.

Enzo Fernandez, le gros coup de cet hiver ?

Enfin, Jorge Mendes a deux champions du monde qui lui donnent du travail. En tête, on retrouve Enzo Fernandez (21 ans), que Chelsea veut recruter. Mais il n’y a pas d’accord avec Benfica, qui a fermé la porte pour le joueur dont la clause est de 120 millions d’euros et qui pour lequel les Blues comptaient offrir 127 millions. Mais Enzo Fernandez, qui a envoyé un message aux supporters mardi en annonçant d’un geste qu’il resterait cet hiver, devrait continuer au Portugal. Un départ cet été est toutefois toujours possible. Le super agent doit aussi régler le cas de Nicolas Otamendi (34 ans), en fin de contrat et que Benfica veut prolonger. Mais l’Atlético ou le Bétis songent à lui. La vie sans CR7 semble donc bien se passer pour Jorge Mendes, qui a encore plusieurs poules aux oeufs d’or dans son écurie.