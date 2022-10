Le Real Madrid jubile face aux malheurs de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À quelques heures seulement du coup d’envoi du match entre le Paris Saint-Germain et Benfica, Kylian Mbappé a fait trembler les murs du Parc des Princes. Lassé et déçu par les promesses non tenues par les dirigeants du club de la capitale, le Bondynois souhaiterait plier bagage. Coup de pression ou réel désir ? L’avenir nous le dira.

Voir Mbappé partir dès cet hiver parait hautement improbable, mais l’été prochain, le scénario semble plus probable. En cas de départ, plusieurs noms de clubs ont déjà été avancés. Parmi eux figure bien évidemment le Real Madrid. Les premiers retours venant d’Espagne indiquaient que Florentino Pérez n’avait jamais fermé la porte au Français malgré l’épisode de la prolongation.

Le Real Madrid se fiche du cas Mbappé

Changement de ton quelques instants plus tard. Marca publie un article intitulé : « le futur du Real Madrid ne passe pas par Mbappé », indiquant que la Casa Blanca se contente d’assister à tout ce remue-ménage en tant que simple spectateur. À Madrid, personne n’est surpris par la tournure des événements en France, Florentino Pérez ayant déjà indiqué que Mbappé allait rapidement regretter un choix (sa prolongation) uniquement dicté par l’argent. Lâchés au dernier moment par Mbappé, les Merengues veulent construire leur équipe sans le Bondynois.

Même son de cloche dans les colonnes d’AS. L’autre grand journal madrilène titre : « le Real Madrid se démarque du cas Mbappé ». Les champions d’Europe en titre ne comptent pas modifier leurs plans hivernaux et ne recruteront personne en janvier. Et même si Mbappé venait à être disponible en juin, le média précise que la grande priorité des Madrilènes pour le mercato estival 2023 est l’Anglais du Borussia Dortmund, Jude Bellingham.