PSG : quelle destination pour Kylian Mbappé ?

Même lorsqu’il est invaincu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n’a pas d’égal pour entrer en crise. Et encore une fois, Kylian Mbappé est au cœur des attentions. Après le feuilleton de sa prolongation au printemps dernier, le Bondynois a cette fois-ci mis les médias européens en état d’alerte. Quelques mois seulement après avoir prolongé jusqu’en 2024 (plus une année en option), le champion du monde 2018 veut quitter la capitale.

La raison est simple : il se sent trahi par les dirigeants parisiens. On savait l’attaquant agacé par un mercato non conforme aux promesses qui lui avaient été faites. Concrètement, Mbappé voulait voir un 9 de renom débarquer, mais personne n’est venu. Frustré, le numéro 7 parisien s’est alors enfermé dans une bouderie de plusieurs semaines. Car en plus de ne pas avoir vu de renfort offensif arriver, l’ancien Monégasque a moyennement apprécié son repositionnement dans l’axe.

Ce qui explique sa sortie médiatique avec l’équipe de France et son désormais fameux post pivotgang sur Instagram, après le match à Reims. Christophe Galtier a bien tenté de déminer le terrain, son attaquant semble bel et bien en avoir ras-le-bol. Reste toutefois à savoir s’il s’agit d’un simple coup de pression de son entourage en vue du prochain mercato hivernal ou d’un réel regret d’avoir prolongé et donc d’une envie de départ irréversible. Si ce dernier scénario se confirme, encore faut-il que Mbappé trouve une porte de sortie.

Le Real Madrid toujours à l'affût

Chose qui ne sera pas aisée puisque le joueur est sous contrat jusqu’en 2024 et RMC Sport a indiqué que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas entendre parler d’un départ. Surtout en plein milieu de la saison, avec une Ligue des Champions à gagner. Mais dans le cas où la porte s’ouvre, qui peut se payer Mbappé ? Alors qu’Antero Henrique réclamait exprès 400 M€ aux clubs intéressés l’été dernier, histoire de les dissuader, le tarif sera sûrement moins élevé. Pour accueillir Mbappé, peu de formations sont donc sur les rangs. Selon nos informations, trois clubs se sont déjà manifestés. Sans surprise, le Real Madrid en fait peut-être partie.

La Casa Blanca avait financièrement préparé la venue du Français avant son changement d’avis. Une pilule qui a eu du mal à passer, mais qui n’a pas ferlé les portes du Real au Bondynois. El Chiringuito et RMC Sport ont d’ailleurs confirmé que Florentino Pérez est toujours disposé à recruter l’international tricolore. Mais plutôt l'été prochain. AS affirme qu'aucune manoeuvre ne sera tentée cet hiver. Enfin, en plus du Real Madrid, Liverpool semble aussi en bonne position pour tenter sa chance. Les Reds en ont la capacité financière et restent une équipe attractive, capable de se battre pour la victoire finale en Ligue des Champions. Alors, partira ? Partira pas ? Faites vos jeux.