PSG - LOSC : les compositions probables

Duel aux saveurs d’Europe, ce samedi soir (21h05), au Parc des Princes. Intraitable depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain, solide leader du championnat de France, accueille le LOSC, quatrième. Une rencontre au cours de laquelle les hommes de Luis Enrique auront à cœur de confirmer leur suprématie nationale et ainsi de faire le plein de confiance avant de défier Liverpool dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

Même son de cloche pour les Dogues. Au pied du podium avant ce choc, les Lillois espèrent marquer les esprits en faisant chuter le PSG pour la première fois de la saison. Un succès qui tomberait à pic avant de se déplacer du côté de Dortmund. Pour ce rendez-vous d’ores et déjà très attendu, Luis Enrique devrait opter pour un 4-3-3 et préserver quelques joueurs.

Le PSG sans Hakimi et Kvara, le LOSC sort l’artillerie lourde

Ainsi, Donnarumma débutera dans les buts et sera protégé par un quatuor défensif composé de Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Ruiz est lui aussi attendu aux côtés de Vitinha et Neves. Enfin, Lee devrait lui être préféré à Kvaratskhelia et débuter avec Barcola et Dembélé, une nouvelle fois aligné dans un rôle de faux numéro 9.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 59 23 +40 18 5 0 62 22 5 Lille 41 23 +15 11 8 4 38 23

De son côté, Bruno Genesio pourra lui aussi compter sur ses hommes forts. Dans un 4-2-3-1, Chevalier est logiquement attendu dans les cages lilloises alors que Meunier, Diakité, Alexsandro et Gudmundsson devraient être associés en défense. Dans l’entrejeu, Mukau et André formeront le double pivot alors que Haraldsson, Bakker et Fernandez-Pardo devraient soutenir David, aligné à la pointe de l’attaque nordiste.

