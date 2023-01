Liga : le Real Madrid s’impose au forceps à Bilbao

Une courte victoire du FC Barcelone contre Getafe (1-0) ce dimanche a eu le mérite de mettre une grosse pression sur le Real Madrid. Avec ces trois points glanés, les Catalans avaient pris six longueurs d’avance sur les Merengues. Une situation peu évidente pour les hommes de Carlo Ancelotti qui se déplaçaient à San Mamés pour défier Bilbao pour le compte de la 18e journée. Thibaut Courtois se plaçait dans les buts pour le club de la capitale espagnole derrière Nacho Fernandez, Antonio Rüdiger, Eder Militao et Ferland Mendy. Placé en sentinelle, Eduardo Camavinga était soutenu par Federico Valverde et Dani Ceballos tandis que Marco Asensio et Vinicius Junior accompagnaient Karim Benzema en attaque. Bilbao de son côté misait sur un 4-2-3-1 où Unai Simon opérait comme dernier rempart derrière Oscar De Marcos, Aitor Paredes, Dani Vivian et Yuri Berchiche. Oier Zarraga et Mikel Vesga formaient le double pivot derrière les frères Inaki et Nico Williams, Oihan Sancet et Alex Berenguer.

Ce match démarrait sur un bon ton avec un gros pressing mis par les Basques, mais c’est bien le Real Madrid qui se distinguait en premier. Sur la gauche, Ferland Mendy faisait la différence et centrait en retrait pour Karim Benzema dont la très belle frappe passait juste au-dessus du cadre (6e). Une première alerte qui provoquait une réponse immédiate de la part des Basques. Sur corner, Aitor Paredes obligeait Thibaut Courtois à se distinguer d’une parade salvatrice (10e). Bilbao montait doucement en régime dans cette partie. Côté droit, Nico Williams se jouait d’Eduardo Camavinga et enchaînait d’une frappe qui passait à droite du but madrilène (16e). Mis en difficulté, le Real Madrid n’en était pas moins dangereux et Karim Benzema faisait parler la poudre une deuxième fois (19e). Comme dit le dicton, la troisième est la bonne et Karim Benzema ne se faisait pas prier.

La lumière est venue de Karim Benzema

Sur la droite, Federico Valverde centrait vers le second poteau où Marco Asensio remisait en retrait de la tête. Quelques pas de retrait et une reprise qui se logeait sur la droite du but et Unai Simon était battu (1-0, 24e). Avec son 228e but sous le maillot merengue, Karim Benzema dépassait Alfredo Di Stefano et égalait Raul Gonzalez comme le deuxième meilleur buteur du Real Madrid. Bien lancée, la Casa Blanca poussait pour prendre le large. Devant la surface, Vinicius Junior envoyait une banderille du gauche qui trouvait les gants d’Unai Simon (30e). Si Bilbao continuait de répondre, les Merengues tenaient suffisamment bien pour arriver aux vestiaires avec un avantage d’un but. En seconde période, le rythme était moins important et après quinze minutes assez ternes, Nacho Fernandez réveillait les 22 acteurs et tombait sur Unai Simon (59e).

La soirée reprenait en intensité et Marco Asensio bien trouvé par Karim Benzema croisait trop une frappe sur la droite (66e). Loin d’être à l’abri, le Real Madrid jouait même à se faire peur. Sur un corner mal repoussé, Yuri Berchiche obtenait le ballon et déclenchait une reprise de volée que Thibaut Courtois repoussait sur la gauche de la surface. Inaki Williams suivait bien et déposait la sphère au fond des filets, mais le but était refusé pour une position de hors-jeu (78e). Une grosse frayeur pour le Real Madrid qui s’en sortait bien. Quelques secondes plus tard, Aitor Paredes reprenait de la tête, mais Eder Militao repoussait devant sa ligne (80e). Sur le reculoir, les Merengues étaient en souffrance mais pouvaient aussi faire mal comme sur une tête de Karim Benzema (88e) ou comme sur un tir de Toni Kroos qui se logeait sur la droite du but d’Unai Simon, totalement battu (2-0, 90e). Une réalisation synonyme de grand bol d’air frais pour la Casa Blanca. Avec cette victoire 2-0, le Real Madrid s’en sort bien et revient à trois points du leader catalan.