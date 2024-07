Real Madrid : le salaire de Kylian Mbappé provoque une vague de moqueries en Espagne

C’est un fait : Kylian Mbappé a fait de gros sacrifices financiers pour rejoindre le Real Madrid. Le Bondynois touche un salaire bien inférieur à celui qu’il percevait à Paris, alors que certains médias évoquent même des émoluments divisés par 2. Sa prime à la signature et son exposition médiatique vis à vis des sponsors du fait de jouer dans un tel club devraient compenser, mais clairement, on ne peut pas dire que le Bondynois ait fait un choix financier en rejoignant Madrid.

Un bon coup pour le Real Madrid également, qui a pu recruter un sacré joueur sans trop se mettre en difficulté sur le plan financier. Les retombées positives de son arrivée sont d’ailleurs déjà là, avec des maillots qui se vendent comme des petits pains. Dans le même temps, le salaire du joueur fait parler sur les réseaux sociaux, suite à la publication d’une infographie de 90min.

Mbappé, moins payé que des joueurs en méforme

Kylian Mbappé serait ainsi le troisième joueur le mieux payé de Liga, derrière Frenkie de Jong et Robert Lewandowski, qui ont des contrats évolutifs à Barcelone. Le Bondynois toucherait ainsi 31,2 millions d’euros annuels (en brut), contre 33,5 millions d’euros pour le Polonais et 37,5 millions d’euros pour le Néerlandais. Ces chiffres qui interpellent, forcément, puisque De Jong peine à franchir un palier et à être régulier, alors que l’ancien buteur du Bayern est sur la pente descendante. Ce qui fait réagir.

« Entre tant de pleurs, Lewandowski coûte plus cher que Mbappé. D’après les rivaux du club blanc, il s’agit d’une arrivée qui fausse la compétition. Mais la réalité est bien différente avec les chiffres qu’on a. […] C’est surréaliste quand on sait que depuis Barcelone, on a essayé de saboter tout ce qui concerne Mbappé. Tout ça pour que le joueur le mieux payé de la Liga soit Frenkie de Jong. […] Une fois de plus, ils devraient regarder leur nombril avant de regarder celui des autres », peut-on par exemple lire sur Bernabéu Digital. Defensa Central évoque « la ruine de Laporta » et parle de « deux modèles de gestion complètement différents ». « Les succès de Florentino Pérez dépassent les fiascos de Laporta », explique le média pro-Madrid. Le message est clair.