Un célèbre streamer espagnol pète les plombs contre Kylian Mbappé

Ibai Llanos est un nom bien connu en Espagne et en Amérique du Sud. Le célèbre streamer, ami proche de beaucoup de joueurs comme le Kun Aguero et co-fondateurs de la Kings League avec Gerard Piqué, est un supporter invétéré du Real Madrid. Et dans un de ses lives, il a évoqué le cas Mbappé qui visiblement commence à l’agacer.

« Si tu prolonges à Paris, ça me va, mais fais-le, ne casse pas les coulles. D’accord ? Ne casse pas les coulles. Cette façon de nous tenir en haleine est dégueulasse. Au bout du cinquième message auquel tu ne réponds pas, moi je t’envoie cher, connrd. Vraiment, ça fatigue », a notamment lancé Ibai, qui en a marre du feuilleton Mbappé, comme beaucoup de fans madrilènes mais aussi parisiens…

