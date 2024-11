Côme : l’étonnant retour au sommet de Sergi Roberto

Avec deux Ligues des Champions, sept Liga, six Coupes d’Espagne, cinq Supercoupes d’Espagne, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs à son actif, Sergi Roberto (32 ans) dispose d’un incroyable palmarès. Joueur de complément au sein du FC Barcelone pendant plus d’une décennie, le natif de Reus n’a pas toujours été indiscutable, a souvent été discuté, mais aura apporté une solution dans l’effectif blaugrana que ce soit au poste de latéral droit ou de milieu relayeur. Libre depuis cet été, il a dû se lancer dans une nouvelle aventure et c’est là que l’opportunité Côme est arrivée.

Alors qu’il avait des possibilités en Premier League et du côté de l’Ajax Amsterdam, il a finalement décidé de prendre des risques en rejoignant un promu. Pour autant, le club italien avait présenté un projet ambitieux au natif de Reus. Cet été, Côme a déboursé prés de 49 millions d’euros sur le mercato avec quelques renforts notables comme Raphaël Varane - qui a pris sa retraite depuis - et l’attaquant international italien Andrea Belotti. Pépite du Real Madrid, Nico Paz a aussi renforcé le club lombard et se montre performant. Enfin, Sergi Roberto a retrouvé des compatriotes et anciens coéquipiers de la sélection espagnole comme Alberto Moreno et Pepe Reina mais aussi le coach Cesc Fabregas.

Cesc Fabregas en a fait un élément essentiel

Celui qui a été son coéquipier du côté du FC Barcelone a joué un rôle crucial dans son arrivée comme n’a pas manqué de rappeler ce dernier dans un long message sur son compte Linkedin : «depuis le début de l’été, Cesc m’a montré son intérêt, m’expliquant tout le projet du club et l’ambition qu’il avait. C’était exactement ce que je cherchais : de nouveaux défis. Como 1907 vient d’être promu de Serie B et n’était pas en Serie A depuis 2003, c’était donc un défi très excitant de pouvoir redonner de la joie à tous leurs fans.» Et si la dynamique est négative actuellement avec 4 défaites et 2 nuls sur les six derniers matches, le bilan global reste positif avec une quinzième place qui permet de rester hors de la zone de relégation.

Pour Sergi Roberto sur le plan individuel, cela se passe en tout cas parfaitement. «Je peux dire que c’était la décision parfaite, car je profite vraiment de ma nouvelle vie ici et j’attends avec impatience tout ce qui est à venir» avait-il d’ailleurs déclaré sur ses réseaux sociaux. Titulaire avec 8 apparitions pour une passe décisive, il a dernièrement eu des problèmes au genou qui arrivent au moment où son équipe est dans le dur et a manqué sur blessure les trois derniers matches. Quoi qu’il en soit, son retour est attendu de la part de son coach Cesc Fabregas qui en a fait un maillon essentiel de son entrejeu : «il est venu à Côme pour donner cette personnalité à l’équipe. Avoir un joueur comme ça, qui inspire confiance, crée le jeu, joue vers l’avant comme j’aime, c’est important pour créer une identité et pour aider l’équipe à y croire dans les moments difficiles.» De retour à un bon niveau et devenu incontournable, Sergi Roberto a bien rebondi du côté de l’Italie.