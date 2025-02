Liga : Osasuna arrache un nul in extremis face à Majorque

Fin de la 23e journée de Liga avec une rencontre opposant deux formations du milieu de tableau : Majorque (10e), qui reste sur trois défaites de rang, et Osasuna (9e). Après 45 premières minutes sans but, les deux formations ont tenté de faire la différence en deuxième période.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Osasuna 31 23 -4 7 10 6 28 32 10 Majorque 31 23 -9 9 4 10 20 29

Et c’est Majorque qui pensait avoir réussi à le faire. Grâce à un penalty transformé par Muriqi à dix minutes du terme, le club hôte pensait s’imposer 1 but à 0. C’était sans compter sur un but de Boyomo inscrit au bout du temps additionnel. 1-1, les deux équipes restent aux mêmes places.