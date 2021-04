OM - Lorient : les compositions sont tombées

La suite après cette publicité

La 33e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi et offre un duel entre l'Olympique de Marseille et le FC Lorient. A domicile, les Phocéens optent pour un 3-4-2-1 avec Steve Mandanda dans les cages. Ce dernier peut compter sur Boubacar Kamara, Leonardo Balerdi et Lucas Perrin en défense. Pol Lirola et Hiroki Sakai prennent les couloirs tandis que Michaël Cuisance, Pape Gueye et Dimitri Payet forment le milieu de terrain. Enfin, Arkadiusz Milik est accompagné par Florian Thauvin en attaque.

De son côté, le FC Lorient s'organise dans un 4-2-3-1 avec Matthieu Dreyer comme dernier rempart. Devant lui, Andreaw Gravillon, Julien Laporte, Trevoh Chalobah et Vincent Le Goff constituent la défense. Dans l'entrejeu, Laurent Abergel et Fabien Lemoine sont associés. Enfin, Terem Moffi est soutenu par Yoane Wissa, Armand Laurienté et Jérôme Hergault.

Les compositions

OM : Mandanda - Kamara, Balerdi, Perrin - Lirola, Cuisance, Gueye, Payet, Sakai - Thauvin, Milik

FC Lorient : Dreyer - Gravillon, Laporte, Chalobah, Le Goff - Abergel, Lemoine - Wissa, Laurienté, Hergault - Moffi

