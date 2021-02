Réunion entre l’État, Vincent Labrune et les clubs français mardi

Alors que le football français traverse une grave crise économique, l’État cherche à trouver des solutions pour sauver les clubs professionnels. Mardi prochain, une réunion aura lieu entre Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l’Éducation nationale, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports et Vincent Labrune, le président de la LFP, accompagné de quatre présidents de clubs français Jean-Michel Aulas (OL), Loïc Féry (Lorient), Laurent Nicollin (Montpellier) et Pierre-Olivier Murat (Rodez), selon l’Équipe.

Cette réunion qui a pour but de créer un échange entre les différents partis, et de trouver un accord concernant une possible aide financière de l’État pour les clubs français, qui souffrent à cause de la pandémie actuelle et de la crise des droits TV.