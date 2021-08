Real Madrid : le PSG ne s'attendait pas à ça pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il fallait s’y attendre. Mais peut-être pas à une semaine de la fin du mercato et pas de cette façon. Avec un Kylian Mbappé (22 ans) libre de tout contrat dans un an, le Paris Saint-Germain s’attendait à voir le Real Madrid tenter une approche officielle durant les dernières heures avant la clôture du marché des transferts. Mais hier soir, à une semaine du coup de sifflet final du mercato, la Casa Blanca a dégainé, et pas qu’un peu, avec une offre de 160 M€.

Un montant conséquent pour un joueur se trouvant dans cette situation contractuelle, d’autant que tous les médias espagnols indiquaient que les Merengues étaient disposés à patienter une année supplémentaire pour voir débarquer le Bondynois libre de tout contrat. En mettant 160 M€ sur la table, Madrid démontre au PSG ainsi qu’au clan Mbappé qu’il veut le joueur cet été et qu’il a les moyens de ses ambitions.

À 200 M€, le PSG va réfléchir

Face à cet assaut de grande envergure, L’Équipe annonce que Paris a immédiatement décliné la proposition madrilène. Cependant, le quotidien sportif affirme que le vice-champion de France en titre ne s’attendait pas à recevoir une première proposition aussi élevée. Le Real a donc créé la surprise dans les rangs parisiens. Et le club espagnol a toutes ses chances malgré le refus francilien.

En effet, le journal explique que si une nouvelle offre d’environ 200 M€ est soumise, Paris pourrait ne pas se montrer aussi catégorique. Un tel scénario est d’ailleurs clairement envisagé chez les Rouge-et-Bleu puisque certaines personnes au sein du club estiment que Madrid a les moyens de dépasser les 222 M€ payés en 2017 pour Neymar.