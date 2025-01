SPL : Al-Nassr domine Al-Raed, Cristiano Ronaldo encore buteur

Dans le cadre de la 18e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr se déplaçait, ce jeudi soir, sur la pelouse d’Al-Raed. Quatrièmes au coup d’envoi, les hommes de Stefano Pioli, en passe d’accueillir Jhon Duran, pouvaient retrouver le podium en cas de victoire. C’est désormais chose faite.

La suite après cette publicité

Portés par une nouvelle réalisation de Cristiano Ronaldo (35e), sa 921e en carrière, et un but du latéral gauche Nawaf Boushal (47e), les coéquipiers de Sadio Mané n’ont pas tremblé pour empocher les trois points de la victoire malgré la réduction du score d’Amir Sayoud (76e). Avec ce succès (2-1), Al-Nassr double Al-Qadisiya et pointe désormais à la 3e place avec cinq longueurs de retard sur Al-Ittihad et Al-Hilal.