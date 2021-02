Tottenham : les explications de José Mourinho sur le cas Gareth Bale

La suite après cette publicité

Revenir dans le club où l'on a connu le succès, une idée forcément attirante mais qui marche rarement. Et le dernier à s'en apercevoir se nomme Gareth Bale. La presse anglaise, les observateurs, José Mourinho : tout le monde ou presque lui a laissé le temps, refusant de juger trop vite et trop sévèrement ses premières apparitions médiocres. Mais l'état de grâce a vécu. Place désormais aux analyses froides mais lucides sur un fait clair : le retour de Bale est un échec.

Les tabloids usent même plutôt de qualificatifs comme « désastreux » pour évoquer le prêt du Gallois, âgé de 31 ans, tandis que la presse espagnole se lamente de cette issue, qui n'aboutira à priori pas à un transfert définitif. Nouvel épisode hier soir avec l'absence de Bale dans le groupe emmené pour affronter Everton (défaite 5-4 après prolongation). Peu utilisé en championnat, le gaucher était souvent aligné en FA Cup jusqu'à présent, dans un souci de rotation de l'effectif. Mais pas mercredi soir donc.

José Mourinho ne cache pas son étonnement

Forcément, José Mourinho a été interrogé sur le sujet et le technicien portugais n'a pas protégé son joueur, loin de là. « Nous avons joué contre West Brom dimanche, il n'a pas joué. Lundi, j'ai été un peu surpris qu'il veuille passer un scan car il ne se sentait pas à l'aise avec une zone musculaire, donc il ne s'est pas entraîné le lundi. Puis, le mardi, il s'est entraîné avec l'équipe, mais j'ai été informé que son désir était de travailler avec le département médical pour renforcer la zone avec laquelle il ne se sentait pas à l'aise, et c'est la raison pour laquelle il n'était pas là », a-t-il lancé après la rencontre.

Capable de cacher la vérité, de défendre un joueur bec et ongle ou d'allumer un contre-feu, José Mourinho n'en avait cette fois pas l'intention. Visiblement, Bale a épuisé sa patience. « Je ne pense pas que ce soit une blessure évidente et claire. Je dirais qu'il n'est pas à l'aise, et à cause de cela il n'a pas pu participer à 100% à la séance d'entraînement mais je ne pense pas que nous pouvons parler d'une blessure. » De nouveau relancé, il a terminé par : « c'est la conférence de presse d'après-match d'Everton, je pense, et Gareth n'était pas là. Je suis complètement ouvert et honnête sur la situation. »