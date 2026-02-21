Arsenal : Declan Rice sonne la révolte avant le derby contre Tottenham

À la veille du North London Derby, Declan Rice a rappelé l’importance du rendez-vous face à Tottenham, alors qu’Arsenal joue gros dans la course au titre. Le milieu anglais, arrivé en 2023, s’est confié dans un entretien accordé à SunSport, revenant sur un message marquant reçu dès ses débuts au club. « Je me souviens que Bukayo Saka m’a dit : "Tu ne peux pas perdre les derbies ici contre Spurs". Pour les supporters, tout le monde, les joueurs, le staff : c’est le match que tu ne peux pas perdre », a raconté Rice, soulignant l’intensité particulière de cette affiche.

La suite après cette publicité

Habitué à l’ambiance bouillante du derby, l’international anglais insiste sur l’importance du moment : « ce serait énorme », assure-t-il, avant de décrire l’expérience vécue à Tottenham : « c’est électrique. Mon premier là-bas… c’était quelque chose. Tu sens l’énergie, c’est différent un jour de derby. » Lucide sur le contexte, Rice s’attend à une opposition relevée : « ça va être un match difficile… ils auront envie de prendre leur revanche. Mais nous aussi, on sera prêts. » Des propos forts, à quelques heures d’un choc déterminant dans la saison des Gunners. Arsenal est seul leader de Premier League, devant Manchester City.