Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Arsenal : Declan Rice sonne la révolte avant le derby contre Tottenham

Par Allan Brevi
1 min.
Declan Rice buteur avec Arsenal face à Manchester United @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Tottenham Arsenal Voir sur CANAL+

À la veille du North London Derby, Declan Rice a rappelé l’importance du rendez-vous face à Tottenham, alors qu’Arsenal joue gros dans la course au titre. Le milieu anglais, arrivé en 2023, s’est confié dans un entretien accordé à SunSport, revenant sur un message marquant reçu dès ses débuts au club. « Je me souviens que Bukayo Saka m’a dit : "Tu ne peux pas perdre les derbies ici contre Spurs". Pour les supporters, tout le monde, les joueurs, le staff : c’est le match que tu ne peux pas perdre », a raconté Rice, soulignant l’intensité particulière de cette affiche.

La suite après cette publicité

Habitué à l’ambiance bouillante du derby, l’international anglais insiste sur l’importance du moment : « ce serait énorme », assure-t-il, avant de décrire l’expérience vécue à Tottenham : « c’est électrique. Mon premier là-bas… c’était quelque chose. Tu sens l’énergie, c’est différent un jour de derby. » Lucide sur le contexte, Rice s’attend à une opposition relevée : « ça va être un match difficile… ils auront envie de prendre leur revanche. Mais nous aussi, on sera prêts. » Des propos forts, à quelques heures d’un choc déterminant dans la saison des Gunners. Arsenal est seul leader de Premier League, devant Manchester City.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Declan Rice

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Declan Rice Declan Rice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier