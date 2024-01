Accord total entre Nice et la Real Sociedad pour Mohamed Ali Cho

Il y a deux ans, la Ligue 1 découvrait la sensation Mohamed-Ali Cho. Du haut de ses 16 ans à peine, le polyvalent attaquant s’imposait petit à petit avec Angers. Il avait ainsi disputé 55 matches pour 4 buts et 1 passe décisive. Mais son talent n’était plus à prouver et ses qualités techniques et physiques bluffaient tout le monde surtout pour ce jeune âge. À l’été 2022, alors qu’il était proche de rejoindre l’OM, le natif de Stains décidait de tenter l’aventure en Espagne direction la Real Sociedad.

Mais son aventure basque ne s’est pas passée comme prévu et malgré des qualités indéniables, Mohamed-Ali Cho a été perturbé par de nombreuses blessures. En deux saisons, il a ainsi disputé 40 matches pour 2 buts et 3 passes décisives. Cette saison, si l’international français U20 a disputé 16 matches, il n’a connu que 2 titularisations. De quoi remettre son avenir en question. Et cela n’a pas tardé à se confirmer. Ce dimanche matin, la Real Sociedad annonçait que son joueur n’allait pas être du déplacement à Malaga en Coupe du Roi pour négocier son départ.

Nice a devancé la concurrence

«La Real est en pourparlers très avancés pour le départ de Mohamed-Ali Cho. C’est pour cette raison que le footballeur n’a pas voyagé avec l’équipe à Malaga», écrivait le club dans son communiqué. Du haut de ses 19 ans, le jeune attaquant avait toujours une belle cote sur le marché notamment en France où plusieurs clubs ont pris la température. Et selon nos informations, un club a fini par devancer tout le monde. Il s’agit de l’OGC Nice qui cherchait une piste offensive ces dernières heures.

La formation de Francesco Farioli a même bouclé ce dossier. Un accord total a été trouvé avec la Real Sociedad et avec le joueur pour son transfert. Mohamed-Ali Cho va donc revenir en France dans un championnat qu’il connaît bien et tentera d’apporter toutes ses qualités à une attaque niçoise qui cherchait justement un profil explosif pour alimenter ses ailes. Le Gym avait d’ailleurs récemment étudié la piste menant à Florian Thauvin. En récupérant le jeune ailier, qui peut toujours jouer pour le Maroc, l’Angleterre ou encore la Côte d’Ivoire, Nice s’offre donc une première belle recrue.