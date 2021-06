Les 7 joueurs les plus chers de Ligue 1 !

Comme chaque lundi, l’Observatoire du football CIES publie sa lettre hebdomadaire. Cette fois-ci, c’est le classement bi-annuel des plus hautes valeurs de transfert pour les joueurs du Big 5 selon un algorithme bien précis prenant en compte la durée du contrat du joueur, le niveau de l’équipe dans laquelle il évolue, l’âge ou l’évolution de carrière entre autre. Si Phil Foden est numéro un du classement des cinq grands championnats, le top 7 de Ligue 1 est pour le moins surprenant.

Selon le CIES, sans surprise, c’est Kylian Mbappé qui pointe en tête avec une valeur estimée à 118,3 millions d’euros. Ce qui veut dire qu'il faudrait proposer 118 millions pour que Paris puisse envisager de céder son joueur. Un prix en baisse comparé à la saison dernière en raison de la courte durée de son contrat (2022). En deuxième position, on retrouve le Rennais Jérémy Doku (67,5 M€) qui devant Moise Kean troisième (63,6 M€) et surtout Neymar quatrième (61,1 millions d’euros). Un prix très bas pour le Brésilien en partie dû à son évolution de carrière ainsi qu’à son âge (29 ans) selon l’algorithme. Marquinhos (57,9 M€), Jonathan David (52,3 M€) et Amine Gouiri (51,6 M€) complètent le Top 7.