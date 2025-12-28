CAN 2025 : le nouveau patron de la Côte d’Ivoire s’appelle Amad Diallo !

Depuis de nombreuses années, Amad Diallo est catalogué comme un crack. Rejoignant très tôt Manchester United et rapidement important dans la vision long terme des Red Devils, l’ailier s’est imposé la saison dernière comme un titulaire indiscutable avec Rúben Amorim. Avec la Côte d’Ivoire, son histoire a été plus longue à se mettre en place. Non retenu pour la dernière CAN remportée par les Éléphants sur leur terre, Diallo a travaillé et a rapidement été adopté par Emerse Faé lors des derniers rassemblements.

Appelé pour cette CAN au Maroc, l’attaquant de Manchester United apparaissait comme l’une des armes les plus létales des champions d’Afrique en titre pour cette compétition continentale. Titulaire face au Mozambique, le natif d’Abidjan a déjà été décisif pour les Éléphants. Face à des adversaires solides, Amad a débloqué la rencontre au retour des vestiaires. Finalement, son but a été le seul de la rencontre et Diallo a ainsi permis aux Ivoiriens de remporter leur premier match au Maroc (1-0). Ce dimanche soir, il a de nouveau été le leader d’attaque de la Côte d’Ivoire.

Le seul buteur ivoirien depuis le début de cette CAN

Face à un Cameroun accrocheur et redoutable défensivement, Diallo a allumé la première mèche de la rencontre avec une frappe qui a fui le cadre de peu (7e). Finalement, dans une rencontre spectaculaire, c’est lui qui a inscrit le premier but. Trouvé dans la profondeur par Konan, le Mancunien de 23 ans a fixé son défenseur et a envoyé une frappe splendide au fond des filets d’Epassy (51e). Un deuxième but en deux matches qui permet à Amad Diallo de s’affirmer comme l’un des meilleurs attaquants du tournoi jusqu’ici. Chez les attaquants, seul Riyad Mahrez se montre plus prolifique que lui avec trois buts. Plus que les réalisations, Amad Diallo s’affirme vraiment comme le leader de l’attaque ivoirienne. Malgré ses 13 sélections, l’ancien de l’Atalanta Bergame apporte beaucoup de garanties techniques et est un relais providentiel dans le secteur offensif des hommes d’Emerse Faé.

Et dans les mots, Diallo a un discours de leader. Après le nul face au Cameroun (1-1), Diallo a fait part de sa frustration pour ce nul qui aurait dû être une victoire selon lui au micro de BeIN Sports : « on est déçus. On avait la victoire en main. C’est le football, on va prendre le point. Et on va se concentrer sur le Gabon (mercredi, 20h). En première mi-temps, on a eu. En deuxième, le coach nous a dit de ne pas nous précipiter, c’est comme ça qu’on a marqué. On a marqué et ils ont marqué. On aurait pu gagner, mais le Cameroun est une grande sélection. On va se concentrer pour aller chercher la victoire et la première place contre le Gabon. Ça fait plaisir de marquer et de se battre pour son pays. Je suis très déçu d’avoir laissé passer la victoire. On veut gagner tous nos matches, battre chaque adversaire. C’est le football, on va se concentrer sur le Gabon », a déclaré celui qui a été élu Homme du match. Avec un Diallo à ce niveau d’implication sur et en dehors du terrain, la Côte d’Ivoire peut rêver d’un deuxième titre continental de rang.