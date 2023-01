Tottenham : l’énorme coup de gueule fataliste d’Antonio Conte

Les temps sont durs dans le nord de Londres. Pas du côté d’Arsenal, pour le moment leader incontesté de Premier League, mais pour le voisin Tottenham, battu par Aston Villa (0-2) après une performance décevante ce dimanche en championnat. En conférence de presse d’après-match, Antonio Conte en avait gros sur la patate et s’est complètement lâché. « La saison dernière, nous avons fait un miracle. Nous avons fait un miracle (il insiste). Mais je savais quelle était la situation et j’ai été très clair avec le club, a dans un premier temps lâché le coach italien des Spurs, en réaction à une question portant sur la capacité de Tottenham à terminer dans le top 4 cette saison. Ensuite, je me souviens très bien que les gens parlaient de Tottenham en tant que prétendant au titre cette saison, mais c’était un peu fou de lire cela. »

« Pour devenir prétendant au titre, une équipe prête à se battre pour gagner quelque chose, il faut une base solide, a poursuivi Conte, assénant un tacle masqué à ses joueurs et à sa direction, avant de s’en prendre au passé des Spurs. Les gens pensent que vous arrivez et que vous gagnez. Cela peut arriver pour une équipe habituée à gagner dans le passé. Si vous n’y êtes pas habitué, vous devez créer cela, et vous avez besoin de temps et de patience. Je comprends que les fans soient déçus, car ils ont patienté longtemps. Mais vous voulez la vérité, je vous dis la vérité. Je connais la réalité. Je suis l’entraîneur. Je vis au club au quotidien. Je connais la situation. Je connais la vision du club. Le club connaît mon opinion sur la situation. » Et Antonio Conte de conclure. « Je n’ai pas peur, mais ne me demandez pas des choses que je ne peux pas promettre. Cela crée une illusion et peut créer des rêves. Mais il faut être réaliste. Vous connaissez la situation. » Tout le monde est prévenu.

