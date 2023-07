L’OM se lance à l’assaut d’Ismaïla Sarr !

La suite après cette publicité

Très actif sur le mercato, l’Olympique de Marseille a frappé fort cet été puisque Renan Lodi (Atlético de Madrid, 13M€), Geoffrey Kondogbia (Atlético de Madrid, 8M€) et Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea, libre) ont déjà débarqué dans le sud de la France. L’OM est lancé sur le dossier Iliman Ndiaye (Sheffield United), la situation s’est compliquée mais elle reste toujours ouverte.

Néanmoins, Javier Ribalta le directeur sportif olympien et son président Pablo Longoria explorent d’autres pistes pour renforcer le secteur défensif. L’une d’elles mène du côté du Championship et notamment de Watford. Au club depuis l’été 2019 et un transfert de 30 millions d’euros en provenance du Stade Rennais, Ismaïla Sarr (25 ans) défend les couleurs des Hornets avec bravoure.

Une première offre orale

L’an dernier, il a marqué 10 buts et délivré 6 offrandes avec la formation londonienne. Un exercice réussi pour l’ailier sénégalais qui a aussi remporté la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions de la Teranga. Les contacts sont présents entre l’Olympique de Marseille et le club anglais et cela est en train de prendre forme. A noter que cette piste n’est pas incompatible au dossier Iliman Ndiaye qui se poursuit.

Ainsi, comme l’a révélé Fabrizio Romano et comme nous pouvons le confirmer, les négociations ont débuté. Nous pouvons d’ailleurs faire part d’une première offre orale formulée de la part de l’Olympique de Marseille. Watford serait prêt à le céder pour un prix compris entre 22 et 25M€. Le joueur apprécierait par ailleurs cette approche. Formé à Génération Foot puis passé au FC Metz et à Rennes, Ismaïla Sarr pourrait être une option intéressante pour l’OM lui qui connait déjà bien la Ligue 1 (90 matches, 18 buts et 17 offrandes).