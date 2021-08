Premier League : la manita de Manchester City face à Arsenal !

Manchester City accueillait Arsenal à l'Etihad Stadium dans le match d'ouverture de la 3ème journée de Premier League. Les Skyblues avaient su se relancer après leur première défaite à Tottenham (1-0) en ayant déroulé à domicile face aux promus de Norwich (5-0). Le début de saison des Gunners était bien plus compliqué en championnat : deux matchs perdus à Brentford (2-0) et face à Chelsea (2-0). Les Londoniens avaient engrangé un peu de confiance grâce à la Coupe de la Ligue anglaise, grâce à un succès flagrant sur la pelouse de West Bromwich Albion (6-0). En ce qui concerne les compositions, l'entraîneur cityzen proposait un 4-3-3 avec les mêmes joueurs alignés face à Norwich : Ederson dans les buts, Walker-Dias-Laporte-Cancelo en défense, B. Silva-Rodri-Gundogan dans l'entrejeu et le trio offensif G. Jesus-F. Torres-Grealish. Quant à Mikel Arteta, de retour dans l'antre mancunienne où il avait été l'adjoint de son adversaire du jour entre 2016 et 2019, il s'agissait d'un 5-4-1 remanié par rapport à l'équipe ayant affronté les Blues : Lokonga, Mari, Pepe, Martinelli out, avec une arrière-garde composée de Cédric-Chambers-Holding-Kolasinac-Tierney devant Leno, un milieu Saka-Odegaard-Xhaka-Smith Rowe, accompagné d'un Aubameyang seul en pointe.

La suite après cette publicité

La rencontre commençait très bien pour Arsenal qui arrivait à apporter le danger dans la moitié de terrain adverse. Kieran Tierney initiait la première occasion pour les siens en servant Bukyao Saka dans la surface, mais sa reprise n'était pas assez rabattue pour trouver le cadre (6e). Malheureusement pour les Gunners, les erreurs défensives ont été payées cash : sur un bon centre de Gabriel Jesus côté droit, Ilkay Gündogan profitait d'un Callum Chambers trop court au second poteau pour un coup de casque qui trompait Bernd Leno, qui claquait le ballon mais c'était insuffisant pour sauver ses buts (1-0, 7e). Cinq minutes plus tard, les locaux récidivaient : après un coup-franc mal repoussé, Bernardo Silva envoyait un centre dans l'axe, dévié par Cédric Soares, pour être repris par un Ferran Torres seul et trompait Leno (2-0, 12e). Malgré une faute commise par Laporte sur Chambers dans la surface de réparation, l'arbitre Martin Atkinson validait le but après avoir communiqué avec le camion-régie de la VAR.

Arsenal avait pu profiter des relances hasardeuses d'Ederson dans sa surface, mais le contre de Smith-Rowe (20e, à côté) et la frappe de Granit Xhaka (26e, repoussée par le Brésilien) dans la surface ne donnaient rien. Face à la possession dominante des Cityzens, les visiteurs tentaient d'intensifier le pressing pour récupérer le ballon, mais l'agressivité excessive s'est faite punir : d'abord par des cartons jaunes, concédés par Soares (24e) et Kolasinac (29e) avant le rouge pris par Xhaka, son 4ème avec Arsenal, auteur d'un tacle les deux pieds devant sur le tibia de Joao Cancelo (35e). Plusieurs supporters des Gunners n'avaient pas hésité à quitter les tribunes de l'Etihad Stadium suite à la sanction infligée au Suisse. Après un bon débordement de Jack Grealish sur le flanc gauche, Gabi Jesus ne se faisait pas prier pour contrôler le ballon dans la surface de but avant de l'envoyer dans les filets de son pied faible (3-0, 43e). Avec cette passe décisive, l'ancien d'Aston Villa délivrait sa 17ème assist depuis le début de la saison 2019/2020, seul le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold fait mieux (21, Opta). À 11, Arsenal prenait l'eau face à la puissance tactique des Skyblues, mais en infériorité numérique à la mi-temps, Arsenal semblait déjà condamné à la troisième défaite en autant de matchs de Premier League.

Arsenal continuait de couler

Au retour des vestiaires, Guardiola et Arteta procédaient chacun à un changement : Kyle Walker laissait sa place à Oleksandr Zinchenko, pour positionner Cancelo à son poste naturel de latéral droit. Saka était remplacé par Mohamed Elneny pour densifier le milieu. Mais ce changement tactique ne changeait rien à la tendance de la rencontre : Manchester City continuait de garder le pied sur le ballon avant de s'incruster trop facilement dans la zone de vérité adverse, notamment sur l'occasion de Bernardo Silva, claquée par le portier allemand (50e). Arsenal pliait en ce début du second acte, et a facilement rompu : devant un bloc compact et très bas, Rodri était bien servi par Torres à l'entrée de la surface pour envoyer sa frappe lointaine dans le coin inférieur gauche de Leno pour aggraver le score (4-0, 53e). Conscients de la défaite qui se profile, les fans d'Arsenal présents dans les tribunes avaient même célébré le quatrième but adverse pour troller leurs propres joueurs... Entré à la place de Silva, Raheem Sterling n'avait pas attendu longtemps pour continuer à alerter la défense adverse sur plusieurs occasions (64e, 67e, 68e, 77e). A la moitié de la seconde période, les Cityzens affichaient... plus de 90% de possession de balle !

Les choses se compliquaient de plus en plus au fil du match pour une équipe londonienne complètement amorphe : l'entrant Riyad Mahrez envoyait un centre sur la tête de Ferran Torres, qui n'a besoin que de la dévier et se servir du poteau gauche pour marquer le cinquième but de la rencontre (5-0, 84e). L'attaquant espagnol avait même été élu homme du match par la Premier League, récompensé après son doublé. Mahrez n'était pas loin d'inscrire son nom sur la feuille de match, mais Leno limitait la casse (90e+2, 90e+3). Score final : 5-0 pour Manchester City. Pour la première fois en 118 ans dans son histoire en professionnel, Arsenal perd ses trois premiers matchs de championnat sans inscrire le moindre but. Lanterne rouge avant la réception de Norwich après la trêve internationale (11.09), l'avenir de Mikel Arteta semble de plus en plus menacé. Les Cityzens prennent les trois points juste avant la pause de la saison, avec 10 buts inscrits en seulement deux matchs, avant le choc de la 4ème journée face à Leicester (11.09).

Retrouvez le classement de la Premier League ici.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Manchester City

Le XI d'Arsenal