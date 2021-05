Neymar assure qu'il a changé depuis son arrivée au PSG

La suite après cette publicité

Le suspense est terminé. Après des semaines de négociations et de rumeurs, Neymar a fini par prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le PSG. Le Brésilien va donc rester lors des prochaines saisons et tentera de mener le club français au sommet du football mondial. Il assure également qu'il n'est plus le même joueur que lors de son arrivée à Paris à l'été 2017 contre le montant toujours record de 220 M€. Dans le communiqué envoyé par le PSG, la star revient sur les moments compliqués qu'il a pu connaître ici, comme en 2019 lorsqu'il a tenté de revenir au Barça.

« En 4 ans, j’ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris. Il s'est aussi passé des choses qui n'auraient pas dû arriver. Nous avons eu des combats, quelques moments tristes, mais l'évolution au sein du club a été formidable. Je suis heureux, je suis fier de faire partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et puis, je pense que je me suis amélioré en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que joueur aussi. Donc, je suis très heureux de prolonger, de faire partie de l'histoire de Paris et j'espère mettre encore plus de trophées sur l’étagère du Paris Saint-Germain. »