PSG, Brésil : quel avenir pour Neymar ?

Depuis l’annonce de sa nouvelle grosse blessure à la cheville, Neymar a logiquement déclenché une vague de commentaires. Encore plus depuis l’annonce officielle de la fin de sa saison. Et, chose incroyable, le plus gros transfert de l’histoire du football (222 M€) ne provoque plus de sentiment de panique comme ce fut le cas lors de sa première blessure sérieuse à Paris en 2018.

Neymar ne veut pas quitter le PSG

Aujourd’hui, l’absence de Neymar est même considérée comme une aubaine pour l’entraîneur des Rouge et Bleu, Christophe Galtier. Sans son trio offensif, le Français peut aligner une équipe plus compacte et davantage protégée des manques de replis défensifs de ses stars offensives. Mais l’été prochain, le cas Neymar reviendra inévitablement sur la table.

Que faire du Brésilien ? Il a coûté 222 M€, Paris lui paie un salaire de roi (plus de 30 M€ annuels) et l’a récemment prolongé jusqu’en 2027. Sauf que Neymar au PSG, c’est un total de 741 jours d’indisponibilité (en prenant en compte les 3, 4 mois annoncés hier par le PSG) depuis 2017. Soit près de deux ans sur six passés à l’infirmerie. Énorme. Sur le papier, vendre Neymar ne serait donc pas illogique, surtout si Paris conserve Kylian Mbappé et Lionel Messi. D’autant que Chelsea est toujours intéressé.

Un avenir en suspens même en Seleção

Sauf que dans son édition du jour, L’Équipe indique que le Brésilien ne veut pas quitter Paris. Il s’y sent bien et dispose de conditions salariales inégalables. Mais à 31 ans, dans l’hypothèse où il resterait en France, l’ancien Blaugrana aura-t-il la force de redevenir un joueur tranchant ? Dans les colonnes du Parisien, un médecin explique clairement que l’opération a été un bon choix, mais que sans une meilleure hygiène de vie, les soucis de Neymar ne s’arrangeront pas. D’ailleurs, au Brésil, le chroniqueur d’UOL, Menon, estime que ce coup d’arrêt doit obliger la Seleção à réfléchir en vue du Mondial 2026.

«Maintenant, avec les blessures, que pouvez-vous attendre de Neymar à 34 ans en 2026 ? Le laisser en acteur principal serait un risque. Je ne le vois pas faire en 2026 ce que Lionel Messi a fait en 2022. Je pense que Neymar peut beaucoup aider le Brésil, mais s’il est toujours le protagoniste intouchable, la préparation aura été un échec. Est-il temps de dire adieu à Neymar ? Peut-être. Est-il temps de dire adieu à la Neymar-dépendance ? Oui. Absolument». Une page est peut-être en train de se tourner au Brésil.