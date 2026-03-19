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OL : Martin Satriano récompensé à Getafe

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Satriano (Getafe) @Maxppp

Arrivé en Espagne cet hiver, Martin Satriano s’est déjà mis tout le monde dans la poche. L’attaquant prêté par l’OL a déjà inscrit 3 buts en 9 rencontres de Liga, dont un but décisif pour offrir la victoire contre le Real Madrid début mai (1-0). Et il vient de recevoir une première distinction individuelle.

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Getafe C.F.
😌 𝗗𝗲 𝗴𝗼𝗹 𝗲𝗻 𝗴𝗼𝗹… 𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗼𝗰𝗮 🏆

⭐ Martín Satriano, MVP de febrero por @futbolmahou.

🖼️ Tus obras de arte ya tienen su lugar en el museo del fútbol, Martín.
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Il a effectivement été élu joueur du mois de février du club de la banlieue madrilène. Preuve que chez les Azulones, après une première partie de saison très moyenne à Lyon, l’attaquant uruguayen de 25 ans s’éclate.

Pub. le - MAJ le
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