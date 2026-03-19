OL : Martin Satriano récompensé à Getafe

Arrivé en Espagne cet hiver, Martin Satriano s’est déjà mis tout le monde dans la poche. L’attaquant prêté par l’OL a déjà inscrit 3 buts en 9 rencontres de Liga, dont un but décisif pour offrir la victoire contre le Real Madrid début mai (1-0). Et il vient de recevoir une première distinction individuelle.

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Il a effectivement été élu joueur du mois de février du club de la banlieue madrilène. Preuve que chez les Azulones, après une première partie de saison très moyenne à Lyon, l’attaquant uruguayen de 25 ans s’éclate.