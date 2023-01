Arsenal veut piocher au Barça pour oublier Mykhailo Mudryk !

La suite après cette publicité

Un sacré coup dur pour les Gunners. Longtemps proche d’enrôler Mykhailo Mudryk (22 ans), Arsenal s’est finalement fait doubler par Chelsea dans les derniers instants. Leaders de Premier League après leur nouvelle victoire (2-0) contre Tottenham, les hommes de Mikel Arteta vont désormais tenter de se racheter sur le mercato hivernal. Et il semblerait que la formation londonienne ait de la suite dans les idées…

Alors que l’international ukrainien (8 sélections) a finalement opté pour la proposition des Blues, les dirigeants des Gunners réfléchiraient à des options alternatives et on prétend que ces derniers seraient maintenant intéressés par Raphinha, qu’ils ont tenté de signer l’été dernier. Ainsi, le directeur sportif d’Arsenal, Edu Gaspar, a pris contact avec Deco, l’agent de Raphinha, au sujet d’un éventuel transfert en janvier de l’attaquant de Barcelone.

À lire

Vidéo : Twitter en folie après la masterclass de Gavi contre le Real Madrid

L’entourage de Raphinha dément un possible départ !

Selon les informations de l’Evening Standard, le Brésilien (16 sélections, 5 buts) pourrait être vendu par les Catalans, six mois seulement après avoir rejoint le Camp Nou pour 55 millions depuis Leeds. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif de Porto Alegre pourrait-il se laisser tenter par un départ en Premier League ?

La suite après cette publicité

Contacté par Mundo Deportivo après avoir pris connaissance de l’intérêt croissant d’Arsenal, l’entourage de l’Auriverde a cependant exclu la possibilité que l’international brésilien quitte la Catalogne lors du mercato hivernal. Dans cette optique, les proches du joueur ont notamment confirmé que Raphinha souhaitait s’imposer au Camp Nou. Affaire à suivre…