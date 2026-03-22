Dimitri Payet annonce la fin de sa carrière !

Il pleut beaucoup sur l’Orange Vélodrome ce dimanche. Et Dimitri Payet est venu ajouter quelques larmes, à la pause d’OM-LOSC. L’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille s’est invité au micro de Ligue1+, pour, pensait-on, analyser la première période des Olympiens face aux Lillois. Mais on a vite compris que l’émotion gagnait le milieu offensif rentré de sa dernière expérience au Brésil, du côté de Vasco de Gama. Et après quelques minutes, il a répondu à une question sur son avenir en annonçant la fin de sa carrière professionnelle.

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«On va pouvoir me revoir, mais sur les terrains de padel. Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. Il pleut, ce n’est pas pour rien. Je vais prendre 2 minutes pour remercier tout le monde, tout ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi, ça a été vraiment pour moi un truc exceptionnel. Je rappelle que je viens d’une île, mon rêve c’était de devenir professionnel. J’ai réussi à le faire, à jouer pendant 2à ans au haut niveau, à jouer pour l’équipe nationale. Aujourd’hui c’est la fin d’une belle aventure. Merci à tous ceux qui ont participé à ça, à tous mes entraîneurs, mes coéquipiers, mon équipe, m famille, tous les présidents et dirigeants que j’ai pu rencontrer, tous les gens de l’ombre, la sécurité, les cuisiniers, les jardiniers. Merci à ces gens-là, on n’en parle pas assez. Merci à tous les commentateurs. (…) C’est symbolique pour moi d’annoncer ça ici, parce que je me sens à la maison. C’est une page qui se tourne aujourd’hui et une nouvelle qui va commencer.»

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Il ne voulait pas affronter l’OM

Dimitri Payet raccroche donc les crampons à l’âge de 38 ans, après une carrière riche en émotions. Formé à Nantes, révélé à Saint-Etienne, brillant avec le LOSC, il a connu son apogée à l’Olympique de Marseille, qu’il a rejoint en 2013. Il y a tout connu, même un transfert puisqu’il avait rejoint West Ham après deux saisons passées sur la Canebière. Mais l’OM lui a vite manqué et il n’a pas résisté à la tentation du retour, un an et demi plus tard, après avoir marqué le club londonien de son empreinte.

Revenu en janvier 2017, il est cette fois resté jusqu’en 2023, avant des adieux, déjà plein de larmes, en conférence de presse. Il a étiré sa carrière au Brésil, pour une expérience exotique du côté de Vasco de Gama. Mais c’est évidemment son passage à l’OM qui restera dans les mémoires. A commencer par la sienne, forcément. Il aurait pu revenir dans un autre club de L1 mais a décliné. « Je ne pouvais pas revenir jouer contre l’OM, c’était émotionnellement pas possible pour moi. Je remercie ce stade, cette ville. Je me suis installé ici, ma famille aussi. Merci pour tout l’amour pendant 10 ans, l’amour au quotidien que je reçois encore aujourd’hui. Merci pour tout ça et allez l’OM », a-t-il conclu.