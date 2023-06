Les derniers détails sur le départ de Jude Bellingham au Real Madrid

Il ne manque plus que l’officialisation. Actuellement sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham devrait, sauf énorme retournement de situation, rejoindre le Real Madrid au cours de l’été. Dans cette optique, AS indiquait même que le club madrilène souhaitait boucler ce dossier lors des deux premières semaines de juin afin de pouvoir enclencher sur la suite de son mercato.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, Bild apporte de nouvelles informations sur le départ de l’international anglais. Actuellement blessé, le milieu de 19 ans s’est envolé pour l’Angleterre mercredi soir à 19h03. Du côté du BvB, on attend désormais une offre de plus de 120 millions d’euros (100 millions d’euros de paiement fixe plus 20 millions d’euros de bonus). Reste désormais à savoir si les deux parties trouveront un terrain d’entente dans les prochaines heures. Dans ce cas, le départ vers les Merengues serait définitivement acté.

À lire

Le PSG et l’OL parmi les clubs les plus valorisés du monde !