OGC Nice-PSG : les compositions probables

Les matches se suivent et l'équipe change irrémédiablement. Le PSG repart au combat, toujours avec une gueule cassée. Le champion de France va encore devoir bricoler lors de ce déplacement à Nice ce dimanche (match à suivre en live commenté ici, coup d'envoi à 13h). À nouveau privé de nombreux éléments pour cause de suspension (Neymar, Paredes, Kurzawa et Diallo) d'un pépin physique (Kehrer) et d'une longue blessure (Bernat), Thomas Tuchel va innover pour la 4ère fois en autant de matches cette saison.

Toutefois, de bonnes nouvelles existent aussi pour le technicien allemand, qui va récupérer Florenzi, qualifié cette fois-ci. Verratti est également dans le groupe, lui qui était incertain et c'est surtout le grand retour de Kylian Mbappé, convoqué pour la première fois de la saison suite au protocole covid-19 mis en place. Dans le 4-4-2 prévu par Tuchel, un petit doute subsiste, mais le champion du monde devrait bien démarrer en tant que titulaire aux côtés de Mauro Icardi.

Première pour Mbappé ?

Pour le reste de l'équipe, Keylor Navas enchaînera une seconde titularisation, lui qui avait des problèmes de dos en fin de semaine dernière. En défense, il n'y a pas de surprise, car il n'y a pas vraiment d'autre choix avec les joueurs disponibles. Florenzi et Bakker occuperont les rôles de latéraux alors que le duo Marquinhos-Kimpembe sera présent en défense centrale. Sur les ailes du milieu de terrain, on devrait avoir Di Maria, sauf si Tuchel souhaite préserver l'Argentin auquel cas Sarabia est attendu, et Draxler. Verratti devrait lui démarrer, associé soit à Gueye, soit à Herrera.

Du côté des locaux aussi, on a quelques soucis. Patrick Vieira déplore les absences de Nsoki, Dolberg et Claude-Maurice, tous testés positifs au covid-19. Il devrait aligner un 4-3-3 avec Benitez dans les buts, une défense composée d'Atal, Pelmard, Dante et Lotomba qui prend la place de Kamara en latéral gauche. L'ancien Rémois est pressenti pour démarrer un cran plus haut pour accompagner Lopes et Gouiri en attaque. Enfin, Nice devrait retrouver le même milieu que lors de la défaite à Montpellier, à savoir Thuram, Schneiderlin et Lees-Melou.