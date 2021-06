Droits TV : les raisons du succès d’Amazon auprès de la LFP

C’est une petite révolution qui a été amorcée hier au sein du football français. Avec l’obtention des droits télévisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 accordés à Amazon, plus le retrait de Canal+, c’est une nouvelle ère qui débute. Si Maxime Saada et la chaîne cryptée n’ont pas apprécié le choix de la Ligue de Football Professionnel, il semble tout de même qu’Amazon possède plusieurs arguments en sa faveur.

La suite après cette publicité

D’après les informations de RTL, la LFP aurait apprécié le fait qu’Amazon puisse payer directement 40% de la somme totale, soit 100 millions d’euros. De plus, le diffuseur américain aurait précisé après coup être en capacité de récupérer le lot 3 si désistement du duo Canal+/beIN Sports. Reste désormais à savoir si la LFP a bel et bien fait le bon choix en accordant les droits à Amazon.