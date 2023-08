Les derniers dossiers chauds de Ligue 1 sur la fin du mercato

La suite après cette publicité

Tic tac, tic tac… Le temps va passer très vite pour les vingt dirigeants de Ligue 1 dans cette dernière semaine du mercato d’été. Les clubs français doivent accélérer les ultimes négociations avec l’objectif de boucler les derniers dossiers avant vendredi soir, dernier délai. Plusieurs directions ont encore pas mal de travail à réaliser dans les jours à venir, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Petit focus synthétique à cinq jours du gong final.

Le PSG sur plusieurs fronts

Cela sonne comme une évidence mais le Paris Saint-Germain devrait encore faire parler de lui cette semaine. Après un mercato agité dans tous les sens, la direction parisienne est encore pleinement impliquée dans plusieurs dossiers. Si l’avenir de Kylian Mbappé reste toujours en filigrane dans l’actualité parisienne, les dossiers de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola restent au centre de la semaine du PSG. Comme nous vous le révélions dernièrement, Paris a formulé une première offre à Francfort comprise entre 60 et 70 millions d’euros pour l’international français. Après avoir essuyé un premier refus, Luis Campos est ainsi reparti à l’assaut avec une seconde offre de 70 M€ assortie de divers bonus. Concernant la pépite de l’OL, Bradley Barcola, désireux de rejoindre la Capitale, aurait exigé son départ à ses dirigeants lors d’une rencontre ayant eu lieu vendredi dernier. Dans le sens des départs, l’avenir de Marco Verratti s’écrit un peu plus loin du Parc des Princes, à l’heure où le milieu italien possède, selon nos informations, un accord avec le club qatari d’Al-Arabi. D’autres joueurs pourraient aussi plier bagages : Julian Draxler, Timothée Pembélé, Hugo Ekitike ou encore Georginio Wijnaldum.

À lire

Islamdine Halifa signe son premier contrat professionnel à l’OL

Azzedine Ounahi va rythmer l’OM

Après un mercato plus qu’intéressant, marqué par les signatures de Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Renan Lodi, Joaquin Correa ou encore Ruben Blanco, la direction marseillaise a encore du pain sur la planche dans les deux sens de transaction. Pour les arrivées, Pablo Longoria et Javier Ribalta attendent de boucler la venue du latéral panaméen Michael Murillo d’Anderlecht. Un accord total a déjà été trouvé entre les dirigeants olympiens et leurs homologues belges concernant son transfert. Le départ de Mattéo Guendouzi pour la Lazio Rome va également être scellé dans les prochaines heures. Selon nos informations, l’OM et la Lazio sont tombés d’accord pour le transfert de l’international français pour 18 millions avec bonus (13+5). De plus, comme révélé par nos soins, l’OM discute toujours avec Lorient pour un échange entre Isaak Touré et le jeune défenseur Bamo Meïté (21 ans) des Merlus. Si le prêt de Pol Lirola à Frosinone a été officialisé ce lundi, il reste encore un indésirable : Jordan Amavi est d’ailleurs sur les tablettes du Stade brestois.

La suite après cette publicité

Dernière ligne droite pour sang neuf à l’OL

Quel été compliqué pour l’Olympique lyonnais avec les décisions de la DNCG. Malgré les arrivées de Duje Caleta-Car (Southampton), Ainsley Maitland-Niles (libre), Skelly Alvero (Sochaux), Clinton Mata (Bruges) et Jake O’Brien (réserve de Crystal Palace), l’OL est toujours à la recherche d’un ailier et d’un milieu de terrain en priorité. Pour les côtés, selon nos informations, la piste du crack ghanéen Ernest Nuamah (19 ans) est toujours en négociations. L’OL était déjà en discussions avancées avec le club du Nordsjælland pour un prêt avec option d’achat obligatoire d’un montant supérieur à 20 M€. La piste menant à Mama Baldé (27 ans) est toujours en cours de négociations également, tout comme celle de Georginio Rutter (21 ans) : deux noms à surveiller de près cette semaine. Et pour l’entrejeu, si le profil de Guido Rodriguez du Real Betis était une priorité, la piste se complique ce lundi. Malgré une belle proposition du club rhodanien, le Betis n’entend absolument pas se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs, titulaire indiscutable de son équipe. Ces dernières heures, le club espagnol a indiqué que l’Argentin ne quitterait pas l’Andalousie cet été. En attendant, Matthieu Louis-Jean multiplie les pistes et songe toujours à Mady Camara, le milieu de terrain guinéen de l’Olympiacos.

Monaco encore actif cette semaine

Après les signatures récentes de Denis Zakaria, Wilfried Singo ou encore Mohamed Salisu, l’AS Monaco, désormais entraîné par Adi Hütter, a encore pas mal de dossiers sur le feu et cette dernière semaine de mercato d’été risque d’être mouvementé. Selon nos informations, Falorin Balogun a été autorisé par Arsenal à passer sa visite médicale à Monaco, en attendant qu’un accord définitif soit trouvé entre les deux clubs. Un signe que les négociations avancent très bien. Le club de la Principauté souhaite boucler ce transfert avant la fin de la semaine pour se concentrer pleinement sur la recherche d’un nouveau défenseur central. Sur ce poste, l’AS Monaco négociait avec Fulham pour le transfert de Tosin Adarabioyo, également ciblé par Nice en cas de départ de Todibo, mais le dossier fait du surplace et Monaco semble de plus en plus résigner, alors que l’Anglais souhaite bien rejoindre le Rocher. Monaco prospecte aussi au Portugal pour trouver son défenseur central et deux noms se sont dégagés des colonnes durant ce mois d’août : Ousmane Diomandé, grosse révélation en première division portugaise avec le Sporting CP, et Filipe Relvas qui évolue du côté de Portimonense.

La suite après cette publicité

Jonathan David toujours lillois ?

Certes, le LOSC a vendu Timothy Weah à la Juventus au début du mercato d’été mais le club du Nord a néanmoins conservé - pour le moment - son autre ailier, le Canadien Jonathan David. Août est quasiment bouclé et la situation n’a pas changé. Comme au début de l’été, et comme l’an passé déjà, il n’y a pas eu d’offre, ce que nous vous rapportions fin juin. Alors que Naples en avait fait l’une de ses priorités en cas de départ de Victor Osimhen, ce dernier est resté et va même prolonger. Jonathan David pourrait donc quitter Lille, plutôt l’été prochain, à un an de la fin de son bail. D’après Sky Sports, Naples, la Juventus et l’Atlético de Madrid ainsi qu’un club de Premier League représentent toujours les principaux courtisans, qui reviendront sans doute à la charge dans un an, en espérant qu’il n’y ait pas une offre de dernière minute d’un autre club avant vendredi soir. En parallèle, les Dogues visent l’attaquant de la Fiorentina, Christian Kouamé pour remplacer Mohamed Bayo.

Rennes n’a pas encore fini son mercato

Avec l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais est probablement le club français qui réalise l’un des mercatos les plus prodigieux. En effet, les arrivées de Ludovic Blas, Nemanja Matic et Enzo Le Fée. Alors que les dirigeants bretons ont déjà laissé filer Jérémy Doku et Lesley Ugochukwu, ils pourraient perdre Arthur Theate dans les prochains jours. Convoité par le RB Leipzig, le Belge de 23 ans pourrait être tenté par la Bundesliga et son club pourrait le libérer en cas d’offre jugée intéressante. Comme nous vous le révélions en exclusivité, les Rouge et Noir ont alors coché plusieurs noms pour trouver l’éventuel successeur de Theate : Nayef Aguerd, Morato et Davinson Sanchez. De plus, la direction bretonne doit encore trouver un milieu pour remplacer Lovro Majer, parti à Wolfsburg. Selon nos informations, c’est toujours Fabian Rieder, joueur du BSC Young Boys, qui est dans le viseur de Rennes.