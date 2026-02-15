Le magicien Noah Nartey est en train de conquérir le cœur de l’OL

Lorsque l’OL a officialisé l’arrivée de Noah Nartey en provenance du Brøndby, pour 7,5 millions d’euros, le grand public français a surtout découvert un nom. En interne, cela faisait déjà longtemps que le dossier était chaud. Suivi à quatorze reprises en deux ans, observé une première fois en février 2024, le milieu danois de 20 ans n’est pas une opportunité de dernière minute mais une cible mûrement réfléchie. Deuxième recrue du mercato hivernal après Endrick, le natif de Bagsværd s’inscrit dans une stratégie claire, à savoir rajeunir, dynamiser et injecter de la créativité dans l’entrejeu lyonnais. « C’est le mariage parfait », confiait-il même à OL TV, révélant une relation presque évidente entre le joueur et le club. L’OL le voulait. Lui ne voyait que Lyon. Dans une période où la cellule de recrutement est scrutée à la loupe, ce transfert ressemblait déjà à un coup d’avance.

Pourtant, ses débuts auraient pu rester discrets. Paulo Fonseca, prudent, expliquait encore début février que Nartey avait besoin de temps pour assimiler le jeu lyonnais. Le destin en a décidé autrement. Propulsé titulaire contre Lille suite au forfait de Tyler Morton, le jeune Danois a saisi l’instant avec un sang-froid déroutant. Un sombrero audacieux sur Benjamin André, un premier but sur sa première frappe, huit récupérations et une activité constante : la promesse s’est muée en évidence. Depuis, le numéro 99 des Gones accompagne la dynamique folle d’un OL lancé dans une série historique de victoires. Treize succès consécutifs toutes compétitions confondues, un podium solidement accroché, une équipe qui ne cesse d’accélérer. Et dans ce tourbillon, l’international danois ne semble jamais dépassé. Noah Nartey ne subit pas la série, il y participe pleinement.

Une première depuis 1989

Le match face à l’OGC Nice, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, a définitivement fait basculer son statut. Après l’ouverture du score de Corentin Tolisso, Nartey a surgi pour conclure le rush exceptionnel de Pavel Šulc et sceller le succès lyonnais (2-0). Mais au-delà du but, c’est la performance globale qui impressionne avec 97,3 % de passes réussies, cinq duels gagnés, une activité incessante entre les lignes. Deux buts en trois matches de Ligue 1 et c’est ainsi qu’il est devenu, ce dimanche soir, le premier milieu de terrain à marquer lors de deux de ses trois premières apparitions avec l’OL dans l’élite depuis Bruno Genesio en 1989. Un clin d’œil historique qui en dit long. Désigné homme du match par les supporters de l’OL, le Danois n’a pas seulement marqué un but, puisqu’il a aussi marqué les esprits des Lyonnais, à commencer par son entraîneur Paulo Fonseca : «Nartey ? Il est un joueur techniquement vraiment fort. C’est un joueur qui prend de bonnes décisions. Il comprend bien tactiquement. Il joue bien entre les lignes. Il a la capacité à maintenir le ballon. Il est très bien dans notre équipe».

«Je suis content pour mon but, mais surtout pour les trois points. C’est pour ça que j’ai décidé de venir : le groupe est fantastique et on ne veut pas s’arrêter. Les supporters sont incroyables ici, ils nous poussent à chaque minute de chaque match. Ce sont de formidables supporters. On va continuer, même à Strasbourg, où on voudra prolonger cette série», a déclaré le principal intéressé en zone mixte. À 20 ans, Noah Nartey incarne déjà plus qu’une simple recrue hivernale. Il symbolise une projection, une audace, une nouvelle génération capable de porter le jeu lyonnais vers l’avant. Sa capacité à jouer dans les petits espaces, son intelligence dans le choix des tempos offrent à l’OL une palette supplémentaire. Dans un collectif déjà sûr de sa force, qualifié en huitièmes de Ligue Europa et en quarts de Coupe de France, son émergence ajoute une touche de magie à une saison qui prend des allures d’épopée. Le Groupama Stadium ne s’y trompe pas, et à chaque prise de balle, un frisson parcourt les tribunes. Le magicien danois n’est là que depuis quelques semaines. Mais il a déjà conquis Lyon.