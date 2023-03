LOSC-OL : Laurent Blanc analyse cette partie folle

Laurent Blanc a de quoi être autant satisfait que frustré. Après le match nul spectaculaire entre le LOSC et l’OL (3-3, 27e journée de Ligue 1), l’entraîneur des Gones s’est arrêté au micro de Prime Video pour débriefer ce choc. « Je retiens tout. Il y avait deux bonnes équipes sur le terrain. On le savait de Lille. On n’était peut-être pas convaincu de Lyon (sourire). Mais il y a eu du suspense, des buts, des bons joueurs sur la pelouse, des entraîneurs avec des notions offensives et une vision du jeu offensive, ça donne des bons matchs, comme par hasard. » Et le Président d’encenser son capitaine Lacazette, coupable sur le 3e but lillois mais auteur d’un doublé après son entrée en jeu à la 70e minute.

« Ça change la donne dans la mesure où il est dangereux dans la surface de réparation. Quand un entraîneur a un joueur comme ça, quand il est là, on est content, quand il n’est pas là, on s’aperçoit du poids qu’il a dans l’équipe. Parce que marquer des buts, que ce soit à Lyon, à Lille ou autre part, c’est la chose la plus difficile. » Enfin, Laurent Blanc a expliqué ce que ses joueurs devaient mieux faire, tout en se voulant indulgent avec eux. « On avait été pris un peu à froid. On sait qu’on a des débuts de périodes un peu difficiles. On a été piégés. Bravo à Lille, mais il y avait mieux à faire en ce qui nous concerne. Être attentif. On peut mieux maîtriser la situation sur le coup d’envoi de la deuxième mi-temps. […] Il faut voir aussi les bonnes choses. Je suis très fier d’eux ce soir, ils n’ont rien lâché. Ils sont capables de tout, dans le bon et le moins bon. Ce petit brin de chance ne nous est pas favorables. Ce soir, on a joué en équipe. Ça fait un petit moment, on est toujours récompensés. Il faut toujours y croire et faire un peu moins d’erreurs techniques. »

