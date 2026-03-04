L’Inter Milan pourrait recevoir une amende après la gifle subie par Bodø/Glimt

L’élimination de l’Inter Milan face à Bodø/Glimt ne pourrait pas être la seule mauvaise nouvelle pour les Nerazzurri. Le club italien est en effet sous la menace d’une amende après le match aller disputé en Norvège, en raison du sponsor Betsson affiché sur son maillot, qui est lié à un site de jeux d’argent en ligne. Selon la réglementation norvégienne, la publicité pour les opérateurs de paris est strictement encadrée et réservée uniquement aux sociétés publiques Norsk Tipping et Norsk Rikstoto. L’autorité de régulation Lotteritilsynet a ainsi ouvert une enquête pour déterminer si le club italien a enfreint la loi locale, une infraction passible d’une sanction financière.

Le club norvégien assure toutefois avoir respecté la procédure, affirmant avoir informé l’Inter des restrictions concernant la publicité liée à l’alcool et aux jeux d’argent avant la rencontre. Les dirigeants milanais se défendent en rappelant que ce maillot avait déjà reçu l’aval de la FIGC. Une situation similaire s’était déjà produite lors d’un déplacement chez les Young Boys, en Suisse, où l’Inter avait finalement évité toute sanction car le sponsor concerné était considéré comme un site de divertissement et non de paris. L’affaire pourrait néanmoins refaire surface lors du prochain tour de Ligue des Champions, lorsque le Sporting, également sponsorisé par une société de paris sportifs, se rendra au Aspmyra Stadion, où un changement de sponsor sur le maillot pourrait être exigé.