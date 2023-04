JT Foot Mercato : Chelsea lance enfin les grandes manœuvres

Chelsea sur tous les fronts

Chelsea va encore faire sauter la banque ! Malgré des sommes folles dépensées depuis que Todd Boehly a repris le club, les Blues ne comptent pas s’arrêter de sitôt. Cette fois, c’est un attaquant de Serie A qui est dans le viseur. Les Blues auraient ciblé la révélation Rasmus Højlund pour le poste d’attaquant cet été. Le jeune buteur norvégien (20 ans) explose cette année avec l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport révèle que le club londonien serait prêt à débourser 68 M€ pour l’arracher à l’Atalanta qui l’a recruté pour 17 M€ il y a moins d’un an. La Dea espère le conserver encore une saison mais sait que sans une qualification en Ligue des Champions, il sera très compliqué de refuser une offre aussi importante. Mais pour se l’offrir, il faudra d’abord vendre. Et selon la presse anglaise, 6 joueurs vont devoir quitter le club cet été pour renflouer les caisses du club. Ainsi Mason Mount, Mateo Kovacic, Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek pourraient partir pour rapporter une manne financière. Ils sont tous en fin de contrat en juin 2024, soit dans un an. Reste à savoir aussi quel sera l’avenir d’Edouard Mendy ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, placardisés ces derniers mois.

Retour en Europe pour Ronaldo ?

C’est l’étonnante rumeur dévoilée par le Daily Mirror ! Le média anglais explique que le nouveau propriétaire de Chelsea ambitionne toujours d’attirer Cristiano Ronaldo, qui évolue à Al-Nassr désormais. Luis Enrique, un entraîneur que le Portugais a soutenu auprès de la direction de Manchester United lorsque le club cherchait un remplaçant suite au départ d’Ole Gunnar Solskjaer, pourrait faire pencher la balance pour convaincre le quintuple Ballon d’Or de revenir en Premier League. Selon la presse anglaise, c’est d’ailleurs Luis Enrique qui est en pole position pour s’asseoir sur le banc du club londonien dans les prochains jours. Il s’est distingué auprès des dirigeants avec une vision précise et claire de son projet pour permettre à Chelsea de retrouver de sa superbe. Il a notamment convaincu par ses idées de jeu et par sa volonté de mettre en place un style avec beaucoup d’intensité et un gros pressing qui convient parfaitement à l’effectif. Il était à Londres aujourd’hui pour finaliser les détails de sa signature ! .

La nouvelle piste pour remplacer KB9

Karim Benzema a beau conserver une sacrée forme du haut de ses 35 ans, le Real Madrid pense à l’avenir. On le sait, Erling Haaland et Kylian Mbappé sont des serpents de mer qui reviennent régulièrement, mais la direction à d’autres idées. En effet, Defensa Central et le Corriere della Serra expliquent que les Madrilènes craquent vraiment sur Rafael Leão qui réalise une grosse saison à l’AC Milan. Pour se l’offrir, il faudra débourser un montant de 70 M€, ce qui représente quand même un sacré billet. Mais à Madrid, on est prêt à faire des efforts pour un joueur qui a des qualités de buteur et qui est très rapide. Son âge et aussi son expérience plaisent. Madrid en a donc fait une priorité pour cet été. Mais les Rossoneri, qui discutent prolongation avec Leão qui est sous contrat jusqu’en 2024, auront leur mot à dire.