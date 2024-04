Le Real Madrid veut un attaquant de 18 ans

Le Real Madrid explore régulièrement le marché pour mettre la main sur les meilleurs talents de demain. Parmi eux, il y a un certain Carlos Espi. Son nom ne vous dit peut-être rien mais le joueur né en 2005 est considéré comme une pépite. Âgé de 18 ans, cet attaquant évolue le plus souvent avec la réserve de Levante. Mais il compte une apparition avec le groupe professionnel cette saison. C’était le 18 février dernier face au Racing Ferrol en D2 (8 minutes jouées).

L’international U19 espagnol, qui mesure 1m94, est doué et efficace face au but. Autant de qualités qui ont donc séduit les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Ces derniers veulent l’attirer dans leurs filets selon AS. Dans un premier temps, l’idée est qu’il évolue avec le Castilla. Puis, quand il aura fait ses preuves, il rejoindra l’équipe fanion. Le club de Florentino Pérez prépare déjà demain…