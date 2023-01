Jack Grealish se livre sur son adaptation difficile à Manchester City

Débauché d’Aston Villa à l’été 2021 pour la somme astronomique de 117 M€ - ce qui en fait encore à ce jour le transfert le plus onéreux de l’histoire de la Premier League - Jack Grealish n’a pas eu le loisir de vivre des débuts en grandes pompes comme Erling Haaland sous la tunique cityzen. Interrogé sur son adaptation à Manchester City sur les antennes de Sky Sports après la rencontre face à Chelsea, l’international anglais s’est livré sur ses difficultés rencontrées qui ont empêché l’amalgame de prendre avec succès.

«Je l’ai déjà dit, mais c’est tellement différent de ce à quoi j’étais habitué à Aston Villa, là-bas, j’avais plus de liberté. J’ai joué à Villa toute ma vie et c’était mon premier transfert. Je n’avais pas réalisé à quel point il est difficile de s’adapter à une autre équipe et à un autre manager. Quand je suis arrivé ici, c’était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Je pensais qu’en rejoignant l’équipe en tête du championnat, je marquerais énormément de buts, et visiblement ce n’est pas le cas. Face à Manchester City, beaucoup d’équipes vérrouillent, ce qui n’était pas le cas face à Aston Villa», a lucidement reconnu l’Anglais.

