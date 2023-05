Serie A : le Napoli s’offre l’Inter Milan avec autorité

La suite après cette publicité

Le champion d’Italie face au finaliste de la Ligue des Champions. Voici le magnifique duel que proposait le Napoli et l’Inter Milan ce dimanche. Un match sans enjeu pour les Partenopei qui voulaient néanmoins bien finir la saison devant leur public. Pour les Lombards, l’objectif était de faire un grand pas vers la qualification en Ligue des Champions avec un succès. Rapidement le Napoli se mettait en ordre de bataille avec deux frappes d’André-Franck Zambo Anguissa (12e et 17e). Puis Victor Osimhen se distinguait d’une tête qui était captée par André Onana (23e). Malmené, l’Inter Milan était poussé à la faute et Roberto Gagliardini était exclu après un second carton jaune reçu en fin de premier acte (41e).

Au retour des vestiaires, le Napoli insistait via Victor Osimhen (48e) et Piotr Zielinski (59e) mais c’est finalement le remuant André-Franck Zambo Anguissa qui était récompensé par une belle frappe (1-0, 67e). Le Napoli passait proche de doubler la mise mais l’offrande de Khvicha Kvaratskhelia pour Giovanni Simeone était annulée suite à une faute de Piotr Zielinski (79e). Longtemps incapable de réagir, l’Inter Milan revenait contre le cours du jeu sur un centre de Federico Dimarco pour Romelu Lukaku qui profitait d’une erreur de Juan Jesus pour marquer (1-1, 82e). Une joie de courte durée pour l’Inter Milan puisque Giovanni Di Lorenzo bien trouvé sur la droite devant la surface par André-Franck Zambo Anguissa venait décocher un missile téléguidé dans la lucarne gauche (2-1, 85e). Mieux, dans les dernières secondes, Gianluca Gaetano a parachevé ce succès (3-1, 90e +4). Avec cette victoire 3-1, e Napoli aura donc battu les 19 autres équipes de Serie A au cours de la saison. Troisième, l’Inter Milan manque le coche dans la course à la Ligue des Champions et reste sous la menace de ses poursuivants.

