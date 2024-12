Liverpool-Leicester : les compositions officielles

Alors qu’ils ont déjà quatre points d’avance sur leur dauphin Chelsea et également deux matchs en moins, les Scousers peuvent encore prendre plus le large ce soir. En effet, les Blues se sont inclinés face à Fulham, Liverpool peut donc en profiter contre Leicester (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Toutefois, les hommes de Ruud Van Nistelrooy doivent prendre faire le plein de points afin de s’éloigner de la zone rouge.

Après le festival offensif contre Tottenham, Arne Slot ne change qu’un seul joueur dans son onze de départ de son 4-2-3-1 : Curtis Jones remplace Szoboszlai en tant que numéro 10. Malgré sa faible efficacité, Darwin Nunez est bien titulaire en pointe. À ses côtés il y a Gakpo et l’homme en forme du moment : Mohamed Salah. En face, son compatriote mise sur le même dispositif. Absent pour cause de blessure, Jamie Vardy ne pourra pas insulter les défenseurs adverses dans leur langue. Il cède sa place à Daka. Nous retrouvons de vieilles connaissances de Ligue 1 comme Jordan Ayew, Stephy Mavididi et Soumaré.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson - Gravenberch, MacAllister - Salah, Jones, Gakpo - Nunez

Leicester : Stolarczyk - Justin, Coady, Vestergaard, Kristiansen - Winks, Soumaré - El Khannouss, Mavididi, Ayew - Daka

