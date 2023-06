Barrages Liga : Levante prend une option sur Albacete avant la manche retour

Après le match nul concédé plus tôt dans la soirée par Eibar contre Alavés (1-1), Albacete et Levante s’affrontaient également ce samedi dans le cadre des barrages d’accession en Liga. Et comme lors de leur première réception en championnat cette saison, les Albacetistas se sont inclinés face à leur adversaire du soir au stade Carlos-Belmonte (1-3).

Pourtant propulsé par un but de son défenseur camerounais Mohamed Djetei (18e), le club de Castilla-La Mancha s’est écroulé par la suite. D’abord sur une réalisation de Jorge de Frutos (30e), puis sur un malheureux but contre son camp du premier buteur de la rencontre Mohamed Djetei (34e). Au retour des vestiaires, c’est de nouveau Jorge de Frutos qui a enfoncé Albacete en inscrivant son deuxième but de la soirée (56e). Toutefois, rien n’est encore acté. Les deux formations se retrouveront mercredi prochain pour une manche retour qui s’annonce volcanique, à Valence.

