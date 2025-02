Un pestiféré du vestiaire s’est mis le Real Madrid et Carlo Ancelotti à dos

À Madrid, il y en a quelques-uns qui rongent leur frein. On pense évidemment aux jeunes Endrick et Arda Güler, très peu utilisés par Carlo Ancelotti. Mais il y en a un qui se trouve dans une situation encore plus compliquée. À 28 ans, Jesus Vallejo n’a plus d’avenir chez les Merengues. Libre de tout contrat en fin de saison, le défenseur espagnol est royalement ignoré par son entraîneur.

La suite après cette publicité

Dernièrement, nous vous faisons justement un point sur sa situation. À quelques mois de la fin de son contrat, Vallejo n’a joué que dix minutes depuis le début de la saison, après son entrée en jeu catastrophique face à Alavés en septembre dernier. Ce mardi, Relevo en a remis une couche. Le média espagnol explique que le staff madrilène n’a plus de patience pour un joueur qui a agacé Ancelotti en janvier dernier. L’Italien avait prévu de le titulariser lors du 16e de finale de Coupe du Roi face au Deportivo Minera, mais Vallejo a fait savoir qu’il ne se sentait pas à 100%.

Vallejo agace en interne

Une réponse qui a énervé le staff merengue qui s’est demandé comment un joueur ayant aussi peu joué depuis le début de saison n’a pas sauté sur l’occasion, même en n’étant pas à 100%. À partir de là, Ancelotti a tourné le dos à Vallejo. Sauf que Relevo nous explique que cette décision n’a pas fait l’unanimité dans le vestiaire madrilène. Pas parce que les joueurs appréciaient Vallejo, mais parce que cela empêchait certains de se reposer. Au final, Ancelotti avait choisi d’aligner Diego Aguado aux côtés de Raul Asencio. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Si Jesus Vallejo n’a plus la cote, c’est aussi parce que le joueur ne s’est pas plié aux souhaits de son club. Le Real Madrid assure qu’il n’a donné aucune consigne à Carlo Ancelotti concernant son temps de jeu. En revanche, les Merengues ont clairement invité Vallejo à partir à plusieurs reprises. Le but de la Casa Blanca était bien entendu de récupérer quelques deniers avant la fin du contrat de son défenseur. Mais ce dernier s’est accroché à son contrat et cet hiver, il a repoussé toutes les sollicitations, notamment en provenance de Turquie.