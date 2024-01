OL : les premiers pas attendus de Gift Orban

Un cadeau inattendu. En quête d’un attaquant pouvant remplacer voire concurrencer Alexandre Lacazette, les Gones ont mis la main sur Gift Orban le 18 janvier dernier. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’officialiser l’arrivée de l’attaquant nigérian Gift Orban, en provenance de La Gantoise, qui s’est engagé avec le club pour une durée de 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2028. Le montant du transfert s’élève à 12 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 8 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 20% sur la plus-value d’un éventuel transfert», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Absent face à Bergerac en Coupe de France la semaine dernière, l’avant-centre était apte à jouer face à Rennes vendredi comme l’a précisé Pierre Sage en conférence de presse.

Le technicien âgé de 44 ans en a aussi profité pour indiquer que sa nouvelle recrue offensive pouvait très bien évoluer aux côtés du capitaine Lacazette. «Il amène beaucoup de joie et d’enthousiasme, il est frais donc ça va permettre de redynamiser le groupe. Il va instaurer une dynamique dans le secteur offensif. Il est très à l’aise dans la finition. C’est un vrai buteur, un joueur de surface. C’est un joueur vif qui enchaîne rapidement. Il emmène de l’incertitude chez nos adversaires. C’est un joueur d’axe, donc ça va sous-entendre qu’on va pouvoir jouer à deux devant. Il y a une forme de complémentarité avec Alexandre Lacazette.» Sur le banc au coup d’envoi, il est entré en jeu à la mi-temps alors que son équipe perdait 3 à 0.

Orban prend ses marques

Un contexte compliqué pour démarrer une nouvelle aventure. Malgré cela, il a essayé de se démener et de se rendre disponible (59e, 61e). Mais on sent clairement qu’il doit encore trouver sa place et ses automatismes, lui qu’on a vu faire des gestes à destination d’Alexandre Lacazette qui ne l’a pas servi en retrait (65e). Le capitaine a essayé de le chercher par la suite mais a eu du déchet au moment de le servir (74e). Les deux hommes doivent encore s’apprivoiser, c’est normal. Malgré les difficultés, le joueur originaire du Nigeria a multiplié les courses entre les lignes et réalisé quelques déviations habiles. Mais on n’a pas encore pu voir vraiment toutes ses qualités, lui qui a obtenu la note de 5,5 de la part de la Rédaction FM.

Seul joueur de l’OL à s’être présenté face à la presse en zone mixte vendredi soir, Henrique a salué son nouveau coéquipier. «C’est un joueur qui vient pour nous aider. C’est super important. Il faut que tous les joueurs soient concernés par le projet du club. On doit être tous ensemble.» Pierre Sage, lui, a quelques regrets le concernant. Au micro de Prime Video, il a avoué qu’il aurait certainement été très utile en première mi-temps. «C’est un joueur de profondeur courte. Je pense qu’il aurait pu nous apporter ça en première période. Il vient d’arriver et on va commencer à envisager les choses différemment pour lui rapidement. Il faudra que ses semaines soient à la hauteur de sa mi-temps.» Orban, qui a tout pour s’imposer à Lyon, aura l’occasion de montrer ce qu’il a dans le ventre dimanche prochain face à l’OM.