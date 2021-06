Séville veut à tout prix conserver Youssef En-Nesyri

Cette saison, Youssef En-Nesyri (24 ans) a pris une nouvelle dimension au Séville FC. Troisième meilleur buteur de la Ligue des champions (6 buts) et auteur de 18 buts en 38 matches de Liga, l’attaquant marocain a prouvé qu’il pouvait être le leader offensif du club andalou au nez et à la barbe de son concurrent en début de saison Luuk de Jong.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Estadio Deportivo, si la saison d’En-Nesyri a logiquement attiré du monde, le Séville FC ne compte pas s’en séparer pour autant et voit la saison prochaine avec lui. C’est aussi le cas du joueur qui se sent bien à Séville comme l’a expliqué son agent à l’ABC. «Je ne cesse de recevoir des appels de clubs qui veulent le faire signer, mais je vous assure à 100% qu'En-Nesyri ne va pas partir. De plus... Nous ne sommes plus à l'écoute des offres ! Je dis la même chose à tous les clubs, qu'En-Nesyri ne veut rien savoir et que son seul souhait est de rester à Séville. » Le joueur et son club semblent sur la même longueur d'onde.