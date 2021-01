PSG : Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Neymar

La suite après cette publicité

Victime d'une entorse de la cheville lors de PSG-Lyon (0-1), Neymar sera forfait pour la réception du Stade Brestois samedi au Parc des Princes. La participation du milieu offensif brésilien au Trophée des Champions face à l'OM mercredi prochain reste incertaine. Interrogé sur le cas Neymar en conférence de presse, Mauricio Pochettino a livré quelques indications sur l'état de santé de son joueur.

« Aujourd’hui, Neymar passe un nouvel examen pour savoir s’il peut revenir avec le groupe, nous en saurons plus cet après-midi. On le suit de près, avec le staff médical et le département de performance, on attend les résultats pour savoir quand il pourra faire son retour, » a ainsi confié l'entraîneur argentin des champions de France. Les prochaines heures s'avèrent donc décisives pour un retour de Neymar à la compétition...